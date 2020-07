Személyes beszólásból országos botrány: Ocasio-Cortez szexizmus elleni beszéde rengeteg nőt megérintett

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő múlt csütörtökön kért szót az Egyesült Államok képviselőházában, hogy az amerikai nők nevében is kikérje egy republikánus képviselőtársa szexista megnyilvánulását, pár perces beszéde pedig napok alatt hatalmas vihart kavart, csak a Twitterre feltöltött videóján több mint 15 millió megtekintés van már, és folyamatosan jelennek meg újabb és újabb cikkek, posztok, reakciók a témában.

A Demokrata Párt balszárnyához tartozó képviselő a Kongresszus valaha volt legfiatalabb női képviselőjeként érkezett New Yorkból, és kezdő politikusként is sikerült már elérnie, hogy mind Donald Trump, mind a republikánus keménymag sokat foglalkozzon vele. És mint a New York Times írja, Ocasio-Cortez eddig is bőven tett azért, hogy a politika világát meghatározó normákat feszegesse, de csütörtöki beszéde még egy fokkal tovább ment: ezentúl a kongresszusi levéltár is őrzi majd azt, ahogy a képviselőnő közli kollégáival, hogy a floridai republikánus Ted Yoho kibaszott kurvának („fucking bitch”) nevezte őt.

Fotó: MARIO TAMA/AFP

A botrány még múlt hétfőn tört ki, amikor Ocasio-Cortez épp megérkezett a munkahelyére. A floridai Yohóval és egy texasi republikánus politikussal, Roger Williamsszel még a Capitolium lépcsőjén találkozott, a kéviselőnő és a két republikánus férfi szóváltásba keveredtek, Yohó és társa a többi között undorítónak nevezték AOC-t, illetve közölték, hogy elment az esze. A szóváltást a közelben tartózkodó újságíró is hallotta, szerinte a republikánus, illetve a demokrata politikus között amiatt tört ki a vita, mert Ocasio-Cortez korábban arról beszélt, hogy összefüggés van a szegénység és a bűnözés között. Ocasio-Cortez elmondása szerint a vita végén Yoho kibaszott kurvának (fuckin' bitch) nevezte.

A floridai képviselő hivatala tagadta, hogy ez hangzott volna el, de mindenesetre Yoho szerdán felszólalt a képviselőházban, és anélkül, hogy Ocasio-Cortez nevét kimondta volna, elmondta, hogy sajnálja, hogy udvariatlan szóváltásba keveredett egy New York-i kollégájával, de a szájába adott szavakat nem mondta ki. Hiszen, tette hozzá, 45 éve házas, és van két lánya is, ezért nagyon figyel arra, hogy hogyan beszél.

Ez a védekezési kísérlet azonban csak még nagyobbá fújta az ügyet: Ocasio-Cortez is arról beszélt csütörtöki felszólalásában, hogy nem tervezett többet foglalkozni a nyilvánosság előtt Yoho sértésével, de a szerdai megszólalása után nem maradhatott csendben. Ocasio-Cortez beszédében úgy fogalmazott, hogy Yoho szavai nemcsak neki szóltak, hanem minden képviselőnőnek és minden amerikai nőnek, mert életük során mindannyian találkoztak már hasonló viselkedéssel.

„Világossá szeretném tenni, hogy Yoho képviselő szavai nem voltak mélyen bántóak vagy fájdalmasak a számomra, mert a munkásosztályból jöttem. Felszolgáltam étteremben, metróval utaztam, New York utcáin jártam, ez a fajta nyelv nem új a számomra. Találkoztam már az általa használt szavakkal, és férfiakkal, akik ugyanezeket a szavakat használták, miközben egy étteremben zaklattak. Dobattam már ki férfiakat bárokból, mert ugyanezeket a szavakat használták, és találkoztam már ezzel a típusú zaklatással, miközben a metrón utaztam. Ez nem új, és épp ez a probléma” – mondta a képviselőnő, aki azzal folytatta, hogy Yoho nem volt egyedül az incidens idején, vele volt Roger Williams is, és ez mutatja meg, hogy nem egyetlen incidensről van szó, hanem az egész kultúráról: egy olyan kultúráról, amelyből hiányzik a számonkérhetőség, amely elfogadja a nők elleni erőszakot és az erőszakos nyelvet, és egy olyan hatalmi berendezkedésről, amely a férfiakat támogatja.

Majd azzal folytatta, hogy mivel semmi új nincs ebben, már készült rá, hogy túllép ezen is, ahogy túllépett a korábbiakon, amikor szerdán Yoho a képviselőház elé állt, és kifogásokat keresett a viselkedésére. Ocasio-Cortezt az háborította föl végleg, hogy a férfi a feleségére és a lányaira hivatkozva védekezett.

„Nem engedhetem meg az unokahúgaim miatt, a kislányok miatt, akikhez hazajárok, nem engedhetem meg a verbális és még rosszabb zaklatások áldozatainak, hogy azt lássák, hogy a Kongresszus elfogadja ezt, mint egy jogos kifogást, mint egy bocsánatkérést, és hogy elfogadja a csendet, mint az elfogadás egy formáját” – mondta Ocasio-Cortez, majd azzal folytatta, hogy nincs szüksége arra, hogy Yoho elnézést kérjen tőle, hiszen világos, hogy nem is tervezi ezt megtenni. Azt azonban nem tudta elfogadni, hogy a képviselő feleségét és lányait használta kifogásként.

„Yoho úr említette, hogy felesége van és két lánya. Két évvel fiatalabb vagyok, mint a legfiatalabb lánya. Én is valakinek a lánya vagyok. Apám szerencsére már nem láthatja, hogy Yoho úr hogyan bánt a lányával. De anyámnak látnia kellett a tévében, ahogy Yoho úr tiszteletlenül bánik velem a képviselőházban. És én azért vagyok itt, mert meg kell mutassam a szüleimnek, hogy a lányuk vagyok, és nem úgy neveltek fel, hogy eltűrjem a zaklatást férfiaktól” – mondta el a képviselőnő, aki azzal folytatta, hogy a Yoho szavai minden nő ellen irányultak.

Ted Yoho felül, középen Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Hiszen azzal, hogy a sajtó jelenlétében is így beszélt, szerinte a politikus gyakorlatilag felhatalmazást adott a többi férfi számára, hogy így beszéljenek nőkkel. Akár az ő lányaival is, feleségével, a közösségének női tagjaival is. És ő most épp azért szólal fel, hogy megüzenje, ez nem elfogadható.

„Abban hiszek, hogy az még nem tesz egy férfit tisztességessé, hogy lánya van. Ahogy az sem, ha felesége van. Hanem az, ha tisztelettel és méltósággal bánik a többi emberrel. Ha pedig egy tisztességes férfi elront valamit, ami mindenkivel megesik, akkor elnézést kér: nem menteni próbálja magát, nem szavazatokat akar szerezni, hanem őszintén elnézést kér, és elismeri a kárt, amit okozott” – mondta Ocasio-Cortez. Azzal zárta beszédét, hogy hálás Yohónak, mivel az eset az ország nyilvánossága elé tárt valamit, ami ugyan nap mint nap előfordul az országban, eddig mégsem beszéltek róla: hogy egy családos, nagy hatalmú férfi lealacsonyító módon beszél nőkkel.

Az eset nyilvánosság elé kerülése elindította a lavinát: hasonló tapasztalatokról számolt be több amerikai női politikus is. A washingtoni Pramila Jayapal arról beszélt, hogy egy politikai vitában republikánus képviselőtársa tudatlan fiatal hölgynek nevezte. Debbie Wasserman Schultz azt az időszakot idézte fel, amikor elkezdte politikusi pályafutását: „Az ittlévő nők között kevesen lehetnek, akik nem érezték egy férfi megfélemlítő leheletét vagy fenyegető ujjait az arcukon, miközben elmondták nekünk, hogy pontosan hol is van a helyünk a munkában.”

Washington legbefolyásosabb és az USA történetének legmagasabb pozícióba jutott, választott női politikusa, a demokrata házelnök Nancy Pelosi is felidézte, hogy 20 éven át kellett hallgatnia a különféle beszólásokat és gúnyneveket, amiket ráaggattak.

Az pedig már az eddigi reakcióból is látni, hogy Ocasio-Cortez elkapta a közhangulatot: a Guardian publicistája, Arwa Mahdawi arról írt, hogy AOC képviseli a jövő Amerikáját: a nőket, akiket nem lehet elhallgattatni, akik nem hajlandók a „helyükre” menni, és nem hajlandóak elnézést kérni a szenvedélyességükért.