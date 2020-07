Visszatérne az iskolájába a vonatbaleset miatt kerekesszékbe kényszerült lány, de a tankerület sokallja a gimnázium akadálymenetesítésének 7,5 milliós költségét

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Tavaly szeptemberben a zuglói vasútállomáson átsüvítő tehervonat menetszele a szerelvény alá rántott a szűk peronon álló diáklányt.

A lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Megmentették az életét, de élete végig kerekesszékbe kényszerül. A közel egyéves rehabilitáció után a 16 éves lány visszatérne régi iskolájában, a Teleki Blanka Gimnáziumba. Csakhogy a 120 éves épület nem akadálymentesített. A gimnázium kért ajánlatot lépcsőlift beszerzésére és beüzemelésére. 7,6 milliós forintba kerülne a munka, de a tankerület jelezte, hogy az akadálymentesítésre nem tudnak forrást biztosítani. Mindez Tóth Csaba, Zugló parlamenti képviselőjének írásbeli kérdéséből derül ki, amit az Emmit irányító Kásler Miklósnak írt.

A képviselő idézi a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvénynek azt a passzusát, miszerint „az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban.” Tóth szerin ezek alapján az államnak egyrészt objektív kötelezettsége van arra, hogy a mozgáskorlátozottakat segítse. Másrészt azonban, mint az iskola fenntartójának konkrét kötelezettsége is van arra, hogy a diáklány visszailleszkedését az akadálymentesítéssel segítse, hiszen kötelezettsége, hogy az általa fenntartott intézmények akadálymentesek legyenek.

Kásler nevében Rétvári Bence államtitkár válaszolt. Azt írta, hogy „a kormány kiemelt feladatának tekinti a köznevelési intézmények számára a modern, magas színvonalú infrastruktúra megteremtését”. Egy helyi fideszes képviselő kezdeményezésére hivatkozva azt is írja, hogy „vizsgálják a lehetőségeket annak érdekében, hogy a közeljövőben az akadálymentesítés is megvalósulhasson, mely reményeink szerint minden tanulónak - így az Ön által említett diák esetében is - lehetővé teszi, hogy tanulmányait gond nélkül végezhesse”. Rétvári szokásától eltérően ezúttal nem illesztette a válasza végére a tíz éve véget ért elmúlt 8 évet.