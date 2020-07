Olimpiára vinnék a magyar találmányt

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Idehaza nem ritka a Magyarországon világsztár státusz, mindenki tudna kapásból mondani három hírességet, akit rajtunk kívül senki nem ismer.

Van viszont egy magyar találmány, a teqball, amit tényleg világsztárok használnak. A közösségi médiában mostanra a legerősebb magyar brand lett. A meghajlított asztalon egyre több játékos instáján vagy twitteren bukkan fel, játszott már rajta Neymar és Messi, a karantén alatt Beckham, Rooney, Mané használta, ott van a brazil válogatott öltözőjében.

De teqballozik Justin Bieber is, nem is rosszul.

Amire persze még mindig lehet azt mondani, hogy van az a pénz, amiért sztárok odaállnak az asztalhoz, de Huszár Viktor, a teqball három társalapítóinak egyike azt mondja, hogy nem erről van szó.

Nem fizetnek azért, hogy valaki nagykövet legyen, ez nem is érné meg. Cristiano Ronaldóval ezért nem dolgoznak például.

Kidolgoztak viszont egy olyan módszert, ami a sztároknak és nekik is jó. Eseményt szerveznek rá, amire meghívják a vendéget. Maga az esemény a sztárok miatt teltházas, ők is élvezik, hogy nem mondjuk sampont kell népszerűsíteniük, hanem lényegében lábteniszt pingpontasztalon, azt csinálják, amit a barátaikkal is szívesen, játszanak egyet.

Annyira jól érzik magukat, hogy egymás között is viszik ezeknek a bemutatóknak és a teqballnak a hírét, beindult egy folyamat. Mostanra a legnagyobb klubok sorra rendelik az asztalokat. Messinek sem a teqball adta ingyen a görbe asztalt.

Különleges a teqball azért is, mert ritkán van ennyire egy kézben egy sportág. Egy újpesti klasszikus lakótelepi beton pingpongasztal és a balatoni klasszikus tengók miatt kezdett mocorogoni az ötlet Borsányi Gábor fejében, hogy azért lehetne jobb eszközön is játszani ezt a játékot. Huszár Viktorral összeállva tervezték meg az első hajlított asztalt, ami megtetszett Gattyán György üzletembernek is.

Ők hárman az alapítói a teqballnak, ők találták ki a szabályokat, és ők formálják tovább azokat a mai napig is, hogy minél látványosabb és pörgősebb legyen a játék, a nézők és a játékosok is élvezzék, kevés legyen benne a szubjektív játékvezetpi döntés. Az asztalt magát is itthon gyártják. Hogy győzzék a megrendeléseket (részletre itt lehet megvásárolni az asztalt), azt tervezik, hogy átállnak három műszakra, így 60-100 ezer asztalt gyártanának le egy évben.

Nem arról van szó, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György talált magának valami hobbit, amire elkölti vagyona egy részét, mert megteheti. Üzleti vállalkozásként tekint erre is, amihez nemcsak a tőkét adja, de a felépítésében is aktívan részt vesz. Jelenleg a világ legbefolyásosabb sportolói egy Magyarországon kitalált és gyártott terméket népszerűsítenek. Ebben olyan óriási potenciál van, amit Huszár Viktor szerint itthon nagyon kevés ember tud felmérni. Nagyon jó esély van arra, hogy a teqball igazi világsiker lesz.

Az alapítók azt hangoztatják, hogy a „hajlított asztal igen egyszerű ötletét felhasználva létrehoztunk egy sportot, amely bárhol és bármikor játszható, beltéren és kültéren egyaránt, nemtől és kortól függetlenül”, ennél ambíciózusabbak, olimpai sportágat akarnak építeni a teqballból. Óriási a konkurencia, de az esélyt ad nekik, hogy az olimpiai bizottság nyit a fiatalok felé új sportágak felvételével, így például a breaktánc is olimpiai sportág lesz.

A 2014-ben létrehozott teqball a világ leggyorsabban növekvő sportja, 2017-ben már világbajnokságot szerveztek. Utaznak, bemutatókat tartanak, egyre több nemzeti szövetség alakul, 55-nél járnak jelenleg, Ázsiában és Afrikában is terjed a sportág, az Ázsiai Strandjátékokon versenysportként bemutatkozik a hajlított asztal.

Hogy Dél-Amerikában nem lesz gond a sportág népszerűsítésével, arról Huszár Viktor azt meséli, hogy az egyik bemutatón kipróbálta teqballt egy brazil srác. Bár életében először játszott a 9 éves brazil az asztalon, a rutinos Huszár csak nagyon nehezen, egyetlen ponttal győzte le. Nekik nagyon fekszik ez a játék, de a sportágnak vannak magyar sztárjai, mint Blázsovics Ádám.

Ahhoz, hogy bekerüljenek az olimpiára, több szintet kell megugrani. Időarányosan jól állnak, ami más sportágaknál komotósan ment végbe, itt 10 év alatt kell végigpörgetni. „Ha sikerül bekerülni az olimpiára, akkor lehet számítani arra, hogy ahol van pingpongasztal, ott lesz teqballasztal is” - mondja Huszár Viktor.