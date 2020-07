Belehalt a koronavírusba Trump ismert támogatója, aki maszk nélkül vett részt az elnök kampánygyűlésén

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

74 éves korában elhunyt Herman Cain, a Godfather's Pizza egykori vezérigazgatója, a Fekete Hangok Trumpért társelnöke. 2011-ben a republikánus elnökjelöltségért is elindult, nem is volt visszhangtalan a kampánya, de végül visszalépett az általa következetesen tagadott szexuális zaklatási vádak hatására.

Egy hónapja került kórházba, miután elkapta a koronavírust.

Az elnök harcos támogatójaként Cain is ott volt a híres tulsai kampánygyűlésen, amelyet az egészségügyi hatóságok ajánlása ellenére tartottak meg, és amelyen számos ismert trumpista, illetve az elnök testőrei is elkapták a vírust. A 74 éves, rákos betegséggel is kezelt, vagyis kiemelten kockázatos csoportba tartozó Cain posztolt is egy képet, amelyen maszk nélkül ül maszk nélküli emberek között.

Nagyon sokan spekulálnak úgy, hogy Tulsában fertőződhetett meg, de ezt biztosan nem tudni, csak azt, hogy a kampánygyűlés után nem egészen két héttel produkálta az első pozitív tesztet.

A maszkviselőkön gúnyolódó, azt hónapokig demonstratív módon nem viselő Trumphoz hasonlóan Cain is erősen hitt abban, hogy nincs szükség ilyen óvintézkedésekre, szinte közvetlenül a kórházba kerülése előtt még azt ünnepelte Twitteren, hogy a július 4-ei ünnepségen nem lesz kötelező a maszkviselés, mert az embereknek elegük van.

A Fehér Ház közleménye szerint Herman Cain az amerikai álom megtestesítője volt és az amerikai szellemiség legjavát képviselte. (CNN, Axios)