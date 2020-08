Elmarad a Király fürdő felújítása

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. előző vezetése 3,5 milliárd forintot tervezett be 2020-ra a Király fürdő felújítására. A járvány óta azonban úgy visszaesett a forgalom, hogy ezt most kénytelenek elhalasztani, mondta Szűts Ildikó, a cég vezérigazgatója a Világgazdaságnak, amiről a hvg.hu számolt be.

A Király fürdő 2016-ban Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Gellért fürdőről azt mondta, tudomása szerint a szálloda 2021 végéig üzemel, ezért addig a fürdő is nyitva lesz, ezután újítják majd fel a hotel épületével együtt.

Az összes fővárosi fürdőt tekintve az idei forgalom csak 40 százalékát érheti el a tavalyinak, ami Szűts szerint 3-4 milliárd forintos veszteséget jelent. A cég a tervek szerint jobban nyitna a belföldi vendégek felé, bevinnék a fürdőbe a magánorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kezeléseket is.

Falus András immunológus nemrég azt mondta, járványügyi szempontból annyira kockázatosnak látja a strandokat, hogy inkább bezárná őket. Május végén, a korlátozások lazítása idején pedig Falus Ferenc korábbi tisztifőorvos is a strandolás kockázatairól beszélt.