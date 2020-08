Az Audi elnézést kért a hirdetésért, melyben egy banánt evő kislányt állítottak egy autó elé

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

A német autógyár elnézést kért azért a hirdetéséért, ami rengeteg kritikát váltott ki a közösségi oldalakon, és amin azt lehetett látni, hogy egy banánt evő kislány áll egy autó előtt, nekitámaszkodva az autó elejének, írja a BBC. Az angol nyelvterületen kiadott hirdetésen a 'Verjen gyorsabban a szíved, minden szempontból' felirat került.

A kritikák hatására az Audi elnézést kért, és közölték, hogy soha többé nem fogják használni ezt az érzéketlen képet. Akik felháborodtak a hirdetés láttán, elsősorban azt kifogásolták, hogy a lányt egy életveszélyesnek tűnő szituációba helyezték el, hiszen ha ülne az autóban sofőr, nem is feltétlen láthatná a közvetlenül az autója előtt álló gyereket. Voltak olyanok is, akik úgy érezték, hogy a hirdetésnek a menő piros autóval és a banánevéssel szexuális töltete is van. A vállalat most vizsgálatot indít, hogy egyáltalán hogyan jelenhetett meg a hirdetés.