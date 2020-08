James Lovelock 101 évesen óvatosan optimista: Tanulunk, bár lassan

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

101 éves a 20. század második felének egyik legismertebb tudósa, a brit James Lovelock, aki az ózonréteget károsító anyagok kutatása mellett a Gaia-elméletet is megalkotta.

James Lovelock

A Gaia-elmélet elképzelése szerint a Föld összes élő és élettelen része szorosan összefüggő rendszert alkot, és így képes fenntartani létezésének feltételeit. Lovelock világhírűvé vált definíciója szerint a Gaia a Föld bioszféráját, atmoszféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; olyan kibernetikai rendszer, amely kialakítja, illetve fenntartja a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet.

101. születésnapja alkalmából a BBC stábja látogatta meg otthonában Lovelockot, és egy rövid interjút készítettek vele. Lovelock szerint az emberiség egy nagyon veszedelmes játékot játszott: közvetlenül avatkoztunk bele a Gaia-mechanizmus fontos szabályzó elemeinek működésébe. A tudós korábban többször beszélt már arról, hogy az emberiség kudarcra ítéltetett, most azonban a BBC riporterének megfogalmazása szerint 101. életévét optimistán kezdte el.

Lovelock arról beszélt az interjúban, hogy a fejlett országok többsége már jelentősen előrehaladt az alternatív energiaforrások használatában, melyek anélkül biztosítanak energiát az emberek számára, hogy felforgatnánk a Föld szabályozó mechanizmusait. „Tanulunk, bár lassan” – mondta el ezzel kapcsolatban.

Beszélt a koronavírusról is, szerinte az evolúció logikája miatt az egyre több ember miatt szinte elkerülhetetlen volt, hogy ne jelenjen meg egy hasonló vírus. A rövid interjú végén beszélt arról is, hogy még soha nem volt ennyire boldog, pedig korábban azt gondolta, hogyha betölti majd a százat, minden lefelé indul majd el, jön majd a sok szenvedés és tántorgás. És ugyan van, hogy tántorog, de nem érdekli, élvezi ezt is.