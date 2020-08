Álmennyezetek szakadtak le, ablakok törtek be a bejrúti magyar követségen

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A magyar nagykövetség épülete is megsérült a kedd esti, óriási bejrúti robbanásban. Álmennyezetek szakadtak le, ablakok törtek be, ahogy több munkatárs lakásán is, írta Menczer Tamás államtitkár a Facebookon. „A kollégák jól vannak, készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat.” A kormány nem tud róla, hogy magyar állampolgár is érintett lenne a tragédiában.

A robbanás kilométerekkel odébb, a magyar nagykövetség épületében is kárt tett Forrás: Google Maps

A kikötőben 2750 tonna ammónium-nitrát robbant fel egyelőre ismeretlen okokból. A Vöröskereszt szerint legalább százan meghaltak és négyezren megsérültek.