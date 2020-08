Trump kétmillió adagot küldött Bolsonarónak kedvenc, a koronavírus ellen hatástalan gyógyszerükből

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

"Valóságos hidegzuhany, hogy ez a jelentős ajándék az amerikai néptől nem jutott messzire a reptértől" - magyarázta a CNN riportere a Sao Pauló-i reptér melletti szigorúan őrzött logisztikai raktár mellől, ahol értesülései szerint azt a kétmillió adag hidroxiklorokint tárolják, amit az Egyesült Államok küldött Brazíliának. "Persze lehet, hogy ez így van jól, végül is tanulmányok sora igazolta, hogy hatástalan a járvány ellen, és talán még kártékony is".

Brazíliában egyáltalán nem volt hiány hidroxiklorokinból. Brazília trópusi ország, maláriával sújtott, így eleve nagy készletek voltak belőle raktáron. Fotó: Fernando Moreno/AGIF via AFP

Kétmillió dózis hidroxiklorokint ajándékozni sok szempontból volt furcsa ötlet. Az hagyján, hogy május 31-én, amikor a szállítmány megérkezett, már kutatások sora igazolta, hogy az eredendően maláriagyógyszer, de autoimmun betegségek ellen is sikeresen használt hidroxiklorokin a jobb esetben is legfeljebb hatástalan, ha nem pont kifejezetten káros is a koronavírus elleni küzdelemben. Ezek az orvosi tények persze sem addig, sem később nem zavarták Donald Trumpot és brazil szövetségesét, Jair Bolsonarót, akik mindketten minden ellentétes bizonyítékkal szemben meggyőződéssel állítják, hogy a hidroxiklorokin csodaszer.

Ez a kétmillió adag gyógyszer viszont minden jel szerint mégis rajtarohad a brazilokon, akiknek végül talán drága pénzen meg kell semmisíteniük az ajándékot.

Hogy miért? Egyrészt hidroxiklorokint küldeni Brazíliába akkora ötlet volt, mint homokot vinni Rió híres strandjára. Az ország magától is úszik a hidroxiklorokinban, hiszen saját Trumpjuk, Bolsonaro is alaptalanul rajong a gyógyszerért, így Brazília nemhogy óriási készleteket halmozott fel belőle, még rengeteg alapanyagot is felvásárolt Indiából, hogy maga is gyárthassa.

Másrészt meg az amerikai ajándék olyan 400 mg-os kiszerelésben érkezett, amekkorában a brazil orvosok nem írják fel - ha egyáltalán felírnák, mert amúgy a CNN beszámolója szerint a kormányuk alaptalan ajánlásaival szembemenve egyre kevésbé hajlandók a bizonyítottan hatástalan, de ellenben talán veszélyes szerrel kezelni betegeiket.

Renato Strauss, a brazil egészségügyi minisztérium szóvivője szerint ahhoz, hogy az amerikai adománnyal bármit tudjanak kezdeni, előbb újra kéne adagolni a gyógyszert. Ami jelen esetben azt jelenti, hogy valakiknek össze kéne törnie a 400 mg-os tablettákat kisebbekre, hogy azok használhatók, illetve ezt inkább tegyük idézőjelbe, tehát "használhatók" legyenek. Ezt a munkát Strauss szerint a brazil hadsereg riói laboratóriumában végezhetik el, de hogy eddig miért nem kezdtek neki, arra nem adott választ. A CNN-nek nyilatkozó szakértők szerint talán azért, mert kétmillió adag tabletta felaprítása rendkívül ember- és időigényes, magyarán elképesztően drága megoldás.

Vagyis most arra van a legnagyobb esély, hogy az amerikaiak ajándéka el se fogja hagyni a reptéri raktárt, mígnem lejár a szavatossága, és Brazíliának drága pénzért kell majd biztonságosan megsemmisítenie. Vagy akár még előbb is, mert értékes raktárhelyeket foglal akkor, amikor az országnak amúgy rengeteg, a covid ellen valóban hatásos gyógyszert kéne beszereznie a tomboló járvány és a halálozások megfékezésére.