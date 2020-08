Fehéroroszországban még gyorsan, a választás előtt megkezdték az új atomerőmű beüzemelését

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Az épülő erőmű 2018. október 10-én. Fotó: Claudia Thaler/dpa Picture-Alliance via AFP

Két nappal az elnökválasztás előtt Fehéroroszország megkezdte feltölteni üzemanyaggal az új atomerőművét. A lépés idő előtti, és szinte biztosan az az oka, hogy vasárnap elnökválasztások lesznek, melyeken három évtizede először az országot a függetlenné válása óta irányító Lukasenka elnök komoly kihívással kell szembenézzen.

Mivel az atomerőmű a litván határtól mindössze húsz, Litvánia fővárosától, Vilniustól pedig csupán ötven kilométernyire van, a litvánok kellő aggodalommal figyelik a történéseket. Pláne, hogy szerintük az orosz VVER1200-as nem is felel meg a nemzetközi előírásoknak. Arról nem is beszélve, hogy a 2013 óta zajló építkezés korántsem volt zökkenőmentes, egy reaktorblokkot például tropára vágtak, és a hírek szerint a pótlására érkezett blokkal is adódtak problémák. Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda ezért közleményében úgy fogalmazott, hogy

"Ez a létesítmény fenyegetést jelent államunk nemzetbiztonságára, közegészségügyi helyzetére és környezetére".

Az erőműt orosz hitelből az oroszok építik. (Via MTI)