Felébredt a kómából és orvosai szerint jól van az a kerékpáros, akit a riválisa egy oszlopnak lökött

A bukás után készült felvételen Jakobsen nem is látszik, csak a levegőben repülő biciklije. Groenewegen, aki kilökte, a kép bal alsó sarkában csúszik a hátán, sárga mezben. Fotó: SZYMON GRUCHALSKI/AFP

Jó hírek érkeztek a kórházból Fabio Jakobsen holland kerékpárosról, akit a Tour de Pologne lengyel kerékpáros körverseny nyitószakaszán honfitársa, Dylan Groenewegen a szakasz hajrájában, 75 km/h-á sebességnél a cél előtt kilökött a pályáról. Jakobsen a célt jelző felépítmény oszlopának csapódott, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedve.

"Tudatánál van, követi az utasításokat, és már önállóan lélegzik" - mondta Jakobsenről a kerékpárost ápoló Szent Barbara kórház igazgatója. "Úgy vélem, ha túlélt egy ekkora bukást, úgy biztosan vissza fog térni a sportba" - írta.

Groenewegen, aki nemhogy nem adott elég helyet a kordonok mellett Jakobsennek, de még a vállát is kitéve belelökte azokba, már nagyon bánja tettét. ""Gyűlölöm, ami történt. Nem találom a szavakat, amikkel leírhatnám, mennyire sajnálom Fabiót és a többieket, akik benne voltak a bukásban" - írta arra utalva, hogy Jakobsen kirepülő biciklijében, illetve a lökés után szintén felbukó Groenewegenben több más kerékpáros is felbukott. (Via MTI)