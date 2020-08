Független elemzőként elemezte Karácsony politikáját Karácsony főtanácsadója

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Az ország legnagyobb közhelye, hogy a politika végletesen megosztott, és nincsenek már benne valóságosan független intézmények, minden alapítvány, elemzőközpont és kutatóintézet valamelyik párt köpönyegéből bújt ki.

Ha azt halljuk, hogy Publicus, vagy Nézőpont vagy Századvég, nagyjából tényleg tudhatjuk, hogy merről fújnak a szelek és az aktuális adatok, miközben egyes elemzők pedig az egyes tévéműsorokban mai napig úgy tesznek, mintha valami integritást képviselnének, és nem politikai érdekeket.

De eddig legalább úgy tettek. Most már úgy tűnik, hogy ez a színpadiasság sem lesz követelmény többé. Csütörtökön például az ATV stúdiójába hívták Böcskei Balázst, az IDEA kutatóintézet stratégiai igazgatóját, hogy egy másik elemzővel oldalán elemezze a Főváros és a kormány konfliktusát a Lánchíd körül, az ellenzéki önkormányzatok működését, és úgy általában a Fővárost érintő nagypolitikai ügyeket.

A gyanútlan néző azt gondolhatta, az egész műsorszerkesztés azt sugallta, hogy olyan független szakemberek segítenek eligazodni a közügyek útvesztőiben, akiknek ez az eligazítás a munkájuk és feladatuk. A valóságban azonban Karácsony Gergely egyik főtanácsadója elemezte Karácsony Gergely politikáját. Ami nem lenne ha baj, ha erről a nézőnek tudomása lehetne: de se Böcskeinek, se a műsor szerkesztőinek nem jutott eszébe, hogy jelezze: az illető egyébként a Városházán dolgozik és feltehetően aktív kapcsolatban van a főpolgármesterrel, hiszen az ő beosztottja. (Az elemző formálisan a Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes hivatalánál dolgozik.)

Böcskei egyébként nem mondott rossz dolgokat, és még azt se lehet állítani, hogy nagyon részrehajlóan fogalmazott volna, de ettől a nézők még nem lettek kevésbé átverve és megvezetve.

Az IDEA intézetet vezető Böcskei decemberben maga jelentette be, hogy csatlakozott Karácsony stábjához. Akkor azt írta:

„...2019 novemberétől önkormányzati főtanácsadóként, társadalmi kapcsolatokért felelős szakreferensként is munkába állok a főváros szolgálatában. Továbbra is tevékenykedem, mint elemzői és értelmező, ezen a téren ténykedéseim nem kerülnek felfüggesztésre, viszont november hó végével lemondok az IDEA Intézet ügyvezető igazgató pozíciójáról, és ott kutatási igazgatóként folytatom. (...) Számíthattok adatfelvételekre és kutatási eredményekre, véleményem és elemzési szempontjaim a jövőben is lesznek. A fővárosi városvezetést alkotó pártok, egymás közötti budapesti belügyeinek nyilvános értelmezésétől viszont a jövőben tartózkodom.”