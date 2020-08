Személyi szankciókat vezetett be Hongkong kormányzója ellen az USA

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Személyi szankciókat rendelt el az amerikai pénzügyminisztérium Carrie Lam, Hongkong kormányzója ellen. Ez az eddigi legkomolyabb amerikai válasz arra, hogy Kína idén július 1-ével gyakorlatilag felszámolta Hongkong függetlenségét.

Hongkong 1997-ig brit gyarmat volt, Nagy-Britannia és Kína megállapodása alapján azzal a feltétellel került vissza Kínához, hogy a város 2047-ig fenntarthatja autonómiáját, és demokratikus jogrendjét.

Ehhez képest Kína már az elmúlt 23 évben is lépésről lépésre számolta fel Hongkong autonómiáját, kezdve azzal, hogy a város kvázi parlamentjét pekingpárti politikusokkal töltötték fel, és kormányzónak is Peking támogatóját választották. Idén júliusban aztán nem is a hongkongi, hanem a pekingi parlamentben fogadtak el egy nemzetbiztonságinak nevezett törvényt, amivel gyakorlatilag megszüntették Hongkongban a szólásszabadságot, korlátozták a gyülekezési szabadságot, és mely alapján akár már azért tíz évre börtönözhetnek be embereket, ha Hongkong függetlenségét követelnék, szóban vagy írásban. (Via Axios)