Navracsics: Hála a Jóistennek nem vagyok olyan pozícióban, hogy értékelnem kellene bármely szempontból a magyar sajtószabadságot

"Hála a Jóistennek nem vagyok olyan pozícióban, hogy értékelnem kellene bármely szempontból a magyar sajtószabadságot," mondta Navracsics Tibor a Népszavának adott interjúban. A volt uniós biztos az Index-szel történtekről kijelentette:

Arra a kérdésre, hogy Lázár Jánoshoz hasonlóan ő is kikerült a Fidesz hatalmi centrumából, úgy válaszolt, hogy nem ő távolodott el, hanem "a párt tolódott tőlem jelentősen jobbra."

"Most már inkább az a veszély, hogy a jobbközép szavazók elpártolnak a Fidesztől. Jeleznie kéne a párt immunrendszerének – s ez jelölhetné ki a határt is – , hogy középen szavazókat veszít, ezért gesztusokat kell tenni. Ezek a gesztusok most hiányoznak.,"