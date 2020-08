Olaf Scholz lesz jövőre a német szociáldemokraták kancellárjelöltje

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Olaf Scholz lesz a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje a 2021-es szövetségi parlamenti választásokon, jelentette be a hétfőn baloldali párt társelnöke.

Olaf Scholz Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Saskia Esken elismerte, hogy a döntés váratlan lehet egyesek számára, de bizalmat kért a párt tagjaitól. A 62 éves Olaf Scholz 2018 óta pénzügyminiszterként és alkancellárként dolgozik az Angela Merkel nagykoalíciós kormányában. Az SPD politikusa a bejelentést azt üzente: „nagyszerű, fair és sikeres kampányban" reménykedik”.

Németországban várhatóan 2021 őszén tartanak szövetségi parlamenti választásokat, amelyeken megválaszthatják Merkel utódját. A kancellár már korábban közölte, hogy jelenlegi, negyedik mandátuma lesz az utolsó. A CDU és a CSU pedig egyelőre nem nevezte meg a jelöltjét.

A legfrissebb felmérések szerint a Német Szociáldemokrata Párt támogatottsága jelenleg 15 százalékon áll, ami még a 2017-es választáson elért 20,5 százalékos eredményhez képest is visszaesést is jelent. Az SPD 2002 óta nem nyert szövetségi parlamenti választást, és mostanra már a Zöldek is megelőzték népszerűségben. (Spiegel/MTI)