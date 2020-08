Három hét múlva kezdődik az iskola, de még mindig nem tudni, hogyan

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Merkely Béla professzor tegnapi tájékoztatása alapján megérkezett Magyarországra a koronavírusjárvány második hulláma. A professzor szerint a legújabb fertőzötteknél már felderíthetetlen, hogy kitől kaphatták el a betegséget, vagyis a járvány már közösségben terjed. Három héttel az iskolakezdés előtt a Magyar Nemzet értesülései szerint a kormány mégis, továbbra is arra készül, hogy hagyományos rendben kezdődhet meg az új tanév. Az egyeztetések a lehetséges forgatókönyvekről azonban folyamatosak, az oktatásért felelős minisztérium pedig "részletes járványügyi intézkedési protokoll" készít, amit hamarosan el is juttat az iskolákhoz.

A lap értesülései szerint a tanári szervezetek máris jelezték, hogy szeretnék, ha a helyi fertőzöttségi viszonyok alapján a most kidolgozandó protokolltól eltérően is dönthessenek.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint a tavaszi, teljes körű iskolabezárást "nem lehet megismételni". "Túlterhelődtek a szülők is, egyre kevesebb a szabadságuk, vélhetően a gazdaság sem fog annyira leállni, mint tavasszal" - mondta. Horváth azt elképzelhetetlennek tartja, hogy az elsősök személyes kapcsolatfelvétel nélkül, digitálisan kezdjék el az iskolát. Felsőbb évfolyamokon elképzelhetőnek tart egy ciklikus megoldást, amelyben például egy új anyagrész megkezdésekor személyesen is találkoznak a diákok a tanáraikkal, de utána a pedagógusok otthoni munkavégzésre is kiadhatják a témához kapcsolódó feladatokat.

"Nagy gond, hogy a tanév rendjéről szóló rendelettel a mai napig nem találkoztunk" - reagált a tervekre, vagy hát ezek szerint "tervekre" a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás. Pedig szerinte "a világos iránymutatás" sürgős lenne, mégiscsak mindjárt tanévnyitó értekezleteket tartanak, ezek idején már jó volna tudniuk a tanároknak, hogy mire készüljenek. Totyik szerint rengeteg tisztázandó kérdés van, például hogy

ha lesz második hullám, beengedjük-e a szülőket az iskolába?

Hogyan tartsanak másfél méteres védőtávolságot egy 32 fős osztályban?

Ha két csoportra osztják az osztályt, lesz-e pénz megfizetni a dupla munkát?

Milyen szabályok vonatkoznak majd az idős és krónikus beteg kollégákra?

Totyik amúgy úgy véli, hogy ahol nincs járványügyi góc, ott nem kéne bezárni az iskolákat. És az is fontos, hogy ha már hibrid oktatás lesz, akkor helyben, a fenntartók a szülőkkel közösen dönthessenek a megoldásokról.