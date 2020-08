Hivatalosan 15 új fertőzést igazoltak Magyarországon az elmúlt 24 órában

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

15 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírusfertőzést, ezzel a járvány kezdete óta 4746 fertőzöttet azonosítottak hivatalosan Magyarországon. A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a járványnak, a betegségben a járvány márciusi magyarországi kezdete óta 614-en hunytak el.