Testőrök kísérték ki Trumpot a Fehér Házi sajtótájékoztatójáról egy lövöldözés miatt

Hirtelen testőrök rontottak be a terembe Donald Trump épp csak elkezdődött sajtótájékoztatójára hétfő délután, hogy kimenekítsék az elnököt. A Fox News egyik tudósítója két lövést hallott, de mert biztonsági okokból lezárták a Fehér Házat, a bent tartózkodó tudósítók se tudtak semmi többet. Majd nagyjából tíz perccel később Trump visszatért, és azt mondta, "Valódi lövöldözés volt, és valakit kórházba szállítottak".

Testőre tájékoztatja Donald Trumpot a Fehér Ház bejáratánál történt lövöldözésről. Ezután biztonságos helyre is kísérték az elnököt a fehér házi pódiumról. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump megerősítette, hogy lőni a rendfenntartók lőttek. Még azt is mondta, hogy a gyanúsított fel volt fegyverkezve, illetve hogy az eset a Fehér Házon kívül történt. Végül hálát adott az elnöki testőrségnek. "Szeretném megköszönni az elnöki testőrségnek, fantasztikusak. Úgy tűnik, ők lőtték meg, úgyhogy meglátjuk mi lesz" - mondta.

Azt még fontosnak tartotta elmondani, hogy ezúttal nem menekítették őt a Fehér Ház alatti atombiztos bunkerba, ahol nemrég a rasszizmus elleni tüntetések miatt töltött már némi időt. Azt is mondta, hogy nem aggódott a biztonságáért. Amikor megkérdezték, hogy megrázta-e a dolog, visszakérdezett: "Nem tudom, úgy tűnök?".

Az elnöki testőrség közleménye szerint egy 51 éves férfi azzal közelített a Fehér Ház bejáratát őrző ügynökhöz, hogy fegyvere van. Aztán rohanni kezdett felé, és valamit előhúzott a zsebéből. Ezután féltérdre ereszkedve "lövő testhelyzetet" vett fel, mire a testőr lövéseket adott le a testére. "Az incidens idején egy pillanatra se hatolt be senki a Fehér Házba, vagy fenyegette bárhogy máshogy a védett személyt" - írták közleményükben, amiből szintén csak annyi derül ki, hogy a meglőtt gyanúsítottat kórházba szállították, de az állapotáról, illetve a közleményük szerint szintén kórházba szállított testőr állapotáról sem közöltek részleteket.

A hatóságok még dolgoznak annak felderítésén, mi lehetett a támadó indítéka.

Az incidens után Trump folytatta sajtótájékoztatóját. Az első kérdések nyilván a támadásról szóltak, utána viszont elmondhatta előre megírt szövegét a koronavírushelyzetről, majd némi Joe Biden elleni kampányolásra használta az elnöki pódiumot. Aztán kérdésekre is válaszolt. Például arra a kérdésre, hogy ha Barack Obama elnöksége alatt halt volna meg 160 ezer ember, ahogy most a járvány idején, követelte volna a lemondását, azt felelte, hogy "Nem csináltam volna ilyet. Különben is úgy gondolom lenyűgöző, amit elértünk. Ha nem zárjuk le az országot, akkor 1,5-2 millió halottunk lenne. Jól döntöttünk, így most nem kell lezárnunk. Ha sok emberre hallgattam volna, akkor nem zárkóztunk volna be". (Via The Guardian, CBS Baltimore)