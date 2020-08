Az internet csodái: a Wire-t megalkotó David Simon napok óta spanyol fasisztákkal vitatkozik Twitteren

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Minden idők egyik legjobb tévés sorozatának, a Wire-nak az alkotója, David Simon a hétvégén Twitteren keveredett bele egy meglehetősen furcsa hangulatú vitába, ami aztán anyázásba és fasisztákkal való veszekedésbe torkollott, írja a Guardian.

Az egész úgy kezdődött, hogy a spanyol újbalos párt, a Podemos vezetője, Pablo Iglesias a Twitteren méltatta Simon legutóbbi művét, a Philip Roth regényéből készített Összeesküvés Amerika ellen (The Plot Against America) című sorozatot, ami a negyvenes években játszódik, és egy olyan alternatív valóságot mutat be, melyben a fasiszták veszik át a hatalmat az Egyesült Államokban.

Iglesias azt írta a posztjában, hogy a sorozat is megmutatta, hogy soha nem gondolhatjuk azt, hogy a fasizmus valami távoli dolog. Posztjára azonnal ugrottak a spanyol szélsőjobboldali trollok, és rövid időn belül hatalmas vita kerekedett a spanyol mikroblogszférában a francóisták és ellenfeleik között, akik közül többen katalánul reagáltak.

Mivel sokan Iglesias eredeti posztját osztották tovább, ezekben is betagelve maradt Simon, aki másnap azt vette észre, hogy több száz spanyol és katalán nyelvű Twitter-posztban van megemlítve. Ekkor osztotta meg Iglesias posztját Simon (aki amúgy korábban nem ismerte a spanyol politikust), és arról írt, hogy már a második napja tele van a Twitter-feedje francóisták és katalánok veszekedésével.

„Hát rendben. Ismét 1937 van. Basszák meg a fasiszták. No pasaran.” – írta Simon, felidézve az antifasiszták világszerte jól ismert szlogenjét.

Mint a Guardian megjegyzi, a vita hevében volt, hogy Simon is félreértette a spanyolul és katalánul zajló összecsapásokat. A filmes, aki csak kicsit tud spanyolul, ugyanis az anyját emlegetve küldött el egy spanyol kommentelőt, mert azt hitte, hogy beszólt neki a heréi büdösségét emlegetve, de valójában egy olyan kifejezést használt, ami abszolút dicséretnek számít, és azt jelenti, hogy tökös valaki. Miután elmagyarázták a tévedését, Simon még kiírta, hogy ezek szerint az egész délelőttjét elpazarolta arra, hogy az anyját és retorikai képességeit szidja spanyol fasisztáknak a Twitteren, miközben megtanulta, hogy a szagold meg a golyóid valójában egy dicséretnek számít.

Simon és a spanyol francóisták szópárbaja azóta sem ért véget, most már sok tucatnyi Twitter-posztra reagált az oldalán.