Kivágtak 28 fát a híres Benczúr utcai fasorból, a lakók petíciót indítottak, a főkertész szerint veszélyes volt a helyzet

“Mi októberben költöztünk ide, abban a hiszemben, hogy ez (mármint a híres fasor. a szerk.) egy olyan kiemelt érték, amit mindenki védeni fog, különösen az új városvezetés, és nagyon meglepődtünk és aggasztónak találtuk, hogy egyik napról a másikra balesetveszélyes és azonnal kivágandó lett a fasor 15 százaléka.”



Ezt annak a cikkünk közléséig 567 ember által aláírt online petíciónak az egyik kitalálója mondta a 444-nek, amit azért indítottak Benczúr utcai lakók, mert a 200 fájáról híres Városliget-közeli utcában a pár napja kivágtak 28 példányt. Ebből a fasorból:

Az "egyik napról a másikra" úgy értendő, hogy a VI. kerület és a Főkert augusztus 4-én jelentették be, hogy az augusztus 10-ével kezdődő héten, vagyis hat nappal később, a nagyjából 200 darab Benczúr utcai fából ki fognak vágni 28-at. Az ok az volt, hogy egy jó hónappal korábban, június 28-án heves vihar söpört végig Budapesten és ekkor a Benczúrban is kidőlt egy fa, rá egy furgonra. A kerületi főkertész és a Főkert ezután megvizsgálták a fasort és ennyi példányt talált annyira veszélyesnek, hogy azokat szerintük haladéktalanul el kell távolítani.



A lakók eleve sérelmezték, hogy mindössze hat nappal korábban értesültek egy ilyen horderejű akcióról. Amikor megkezdődött a konkrét favágás, a lakók több képviselője is megjelent a helyszínen és elbeszélgetett Rigó Istvánnal, a Terézváros új vezetése által kinevezett főkertésszel és a főkertesekkel. Bár a lakók úgy tudják, hogy a szakemberek nem mind a 200 fát vizsgálták át, csak a “szemre legveszélyesebbeket”, azt egy szemtanú is elismerte, hogy

“amiket épp láttunk, hogy kivágtak, azok valóban menthetetlennek tűntek, de messze nem voltunk ott az összesen.”

Nem is abban van tehát véleménykülönbség, hogy a ténylegesen kidöntött fákat jogosan távolították-e el. A lakókat a helyszínen hallottak - bár egyikük úgy fogalmazott, hogy az illetékesek élőben “sok mindenre válaszoltak”, azért nem nyugtatták meg, mert

“számunkra az is egyértelmű lett, hogy a Főkert szakmai álláspontja az, hogy ezeket a fasorokat le kell cserélni, de az is kiderült hogy van az az energiabefektetés, amivel megmenthetők, csak a Főkertnek nem áll rendelkezésére.”

A lakók tehát azt szeretnék, hogy ha az illetékes fővárosi cég a Benczúr utcában mindent megtenne a ma álló fák megmentéséért az újak ültetése helyett.

“Mi azt gondoljuk, hogy ebben annyira érintett a lakosság, hogy teljes transzparenciára van szükség és a zöld programmal megválasztott kerületi és fővárosi vezetésnek kötelessége minden szempontot és lehetőséget mélyrehatóan megvizsgálni és a lakókkal közösen dönteni.” - fogalmazott a beszélgetőpartnerem.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze kedden Facebook-posztban magyarázta, hogy a kivágott fák tényleg veszélyes állapotban voltak, amit az egyik, belülről teljesen szétrohadt példány fotójával illusztrált.

Bardóczi - hasonlóan ehhez a Főkert honlapjára augusztus 5-én kirakott, fotókkal illusztrált cikk szerzőjéhez, hosszan magyarázta, hogy a kedvezőtlen körülmények miatt milyen rossz állapotban van a fasor azon része is, ami nem életveszélyes. A főtájépítész ezt írta:



“A közművekkel, a kutyapisivel, a sózással a gyökereiket, a közlekedéssel, a ráparkolással, a kerékpárok hozzájuk kötözésével a törzset és a lelógó ágakat, a túlburkolással az életterüket bántjuk. Mi városlakók és várost üzemeltetők közösen. Folyamatosan, évtizedekig. A fák lassan halnak meg. Akik most éppen eltávolítják a veszélyes példányokat a Benczúr utcában, hogy a helyükre majd új fák kerüljenek, a lehető legutolsó pillanatig életben tartották őket. Az ő felelősségük, hogy ne történjen komoly baj. Ezt a felelősséget - úgy hiszem - senki sem szívesen vállalná át tőlük.”

A Főkert arról írt, hogy

“ Előrehaladott korú fák találhatóak a területen, ezért a gyökérzet, gyökérnyak felszínre kerülése a talajviszonyok és a sok év alatt bekövetkezett, fákat érintő talajszint alatt végzett munkálatok (pl: közműépítés), és a rendelkezésre álló szűk talajtér, rendellenes fejlődési formákat eredményez. A korlátolt fejlődési lehetőséget biztosító út, járda, szegélyalap miatt a fejlődő gyökérzet élettere beszűkül és felfelé tolja a gyökereket és a gyökérnyaki részt.”

A lakók mégis azt szeretnék, ha az illetékesek komolyan megvizsgálnák, hogy középtávon hogyan tudnák megmenteni a mostani fákat. A környéken ugyanis az a tapasztalat, hogy a kivágottak helyére ültetett fiatal fák sok esetben elpusztultak.

Amikor csütörtökön megnéztük a helyszínt, éppen bokrokat ültettek az üres helyekre, a kivágott fáknál helyén pedig tábla jelezte, hogy



ERRE A HELYRE HAMAROSAN FÁT ÜLTETÜNK

"A kerület célja az, hogy minél tovább meghosszabbítsa a fák életét" - mondta a 44 kérdésére Temesvári Szilvia, Terézváros helyi környezetvédő aktivistából lett alpolgármestere. A politikus, aki a "szívügyének" nevezte a fák sorsát és "fontos visszajelzésnek" a petíciót, augusztus 27-én Rigó főkertésszel együtt végigjárja a Benczúr utcát, egyenként megnézve a fákat és válaszolva a lakók kérdéseire. Az eseményre meghívták a Főkertet is, választ még nem kaptak.

A helyzet azért is összetett, mert egy 1993-as fővárosi rendelet a Főkert kezelésébe adta az amúgy kerületi tulajdonú budapesti fákat. Így a Benczúr utcában is az a helyzet, hogy a fák hiába a kerületéi, azok sorsáról formálisan csak a fővárosi cég dönthet, a kerület csak lobbizhat és javaslatokat tehet.

Temesvárit állítása szerint sokkolta, amikor a hivatalát elfoglalva meglátta, hogy a korábbi években mennyire elhanyagolták a került fáit. Az egyébként létező faregisztert sem frissítették, az így nem a valós állapotokat mutatja. Terézváros ezért most arra készül, hogy megvizsgáltatja a fáit és felfrissíti a fakatasztert, hogy a valós helyzetet ismerve tudjanak döntéseket hozni.