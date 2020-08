A magyar állammal készül műholdat jutattni az űrbe a 4iG

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdjának üzemeltetésére CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. néven leányvállalatot alapított a 4iG. A tőzsdei társaság igazgatóságának döntését hétfőn tette közzé a BÉT honlapján.

Az állami megrendelésekkel kitömött informatikai cégből, aminek a történetével külön cikkben foglalkoztunk, Jászai Gellért idén nyáron vásárolta ki Mészáros Lőrincet.

Jászai Gellért, itt még az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnökeként Fotó: Szekeres Máté / Portfolio

A leányvállalatot 5 millió forintos jegyzett tőkével és 365 millió forintos tőketartalékkal alapították, a 4iG többségi tulajdonrésze 51 százalékos, ami mellett irányítóbefolyással rendelkezik. A CarpathiaSatban a 4iG mellett az állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt. 44 százalékos, a Sárhegyi István tulajdonába tartozó New Space Industries Zrt. pedig 5 százalékos tulajdoni résszel rendelkezik.

Az alapítók célkitűzése, hogy 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.

A CarpathiaSat rendelkezik majd a geostacionárius pályaszakasz üzemeltetési jogával 2024-től húsz éven keresztül. A 4iG stratégiai célja, hogy Magyarország mellett a közép-kelet- európai régió vezető informatikai és infokommunikációs vállalatává váljon, illetve a meghatározó pozíciókat építsen ki a távközlési szektorban.

„Az idén 25 éves 4iG történetének újabb fontos állomásához érkezett. A CarpathiaSat létrehozása és az első magyar kereskedelmi műhold fejlesztése, illetve üzemeltetése olyan úttörő vállalkozás, amely jelentős fejlődési potenciált és további üzleti lehetőségeket is biztosít társaságunk számára. Az informatika és az infokommunikáció mellett ugyanis olyan technológiai iparágakban is jelentős szaktudásra és képességekre tehetünk szert, mint a távközlés, vagy az űripar. Célunk, hogy az alapító társaságok mellett stratégiai együttműködéseket alakítsunk ki az iparágban jelentős tapasztalatokkal rendelkező hazai és nemzetközi vállalatokkal, emellett kiemelten számítunk a programban a hazai egyetemek és kutatók közreműködésére is.” – hangsúlyozta a bejelentésnél Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója