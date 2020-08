Bezárják az éjszakai klubokat Spanyolországban, Baszkföldön egészségügyi vészhelyzetet hirdettek

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Szigorításba kezdtek Spanyolországban, mivel a járványügyi korlátozások júniusi lazítása jelentős emelkedést hozott a koronavírus-fertőzöttek számában.

A madridi központi kormány pénteken döntött arról, hogy országszerte be kell zárni az éjszakai klubokat és bárokat, de a többi étterem és kocsma is csak éjjel 1-ig lehet nyitva, éjféltől új vendégeket sem fogadhatnak. Az idősotthonokban minden új felvételt PCR-teszthez kötöttek, és szigorították a látogatási lehetőségeket is.

Tesztelés Barcelonában Fotó: Albert Llop/NurPhoto via AFP

Salvador Illa egészségügyi miniszter figyelmeztette a fiatalokat, hogy szigorúan büntetni fogják az utcai italozást, és megtiltották a nyilvános területen való dohányzást azokban az esetekben, amikor nem tartható a kétméteres távolság. Ezen kívül azt javasolta az embereknek, hogy egyszerre maximum tízen találkozzanak, lehetőleg ne zárt térben. Illa szerint azonban a helyzet nem összehasonlítható az áprilisival, hiszen többnyire fiatal, enyhe tüneteket produkáló betegekről van szó, és korábbi stádiumban sikerül azonosítani a fertőzötteket.

A tartományok kötelesek bevezetni ezeket az intézkedéseket, de ha akarnak, szigorúbb irányba eltérhetnek tőlük. Az El País azt írja, Baszkföldön egészségügyi vészhelyzetet hirdettek, miután vasárnap 364 új fertőzöttet azonosítottak, előző nap pedig 610-et. Hasonló számokra március óta nem volt példa. Kedden fog kiderülni, hogy pontosan milyen korlátozásokat terveznek, de azt már elárulták, hogy ezek főleg a turisztikai szektorra vonatkoznak majd, illetve azt próbálják elérni, hogy ne legyenek tíz fősnél nagyobb összejövetelek.

Madrid tartományban már július végén korlátozásokat jelentettek be, például minden nyilvános helyen kötelezővé tették a maszkviselést. Most vasárnap több százan tiltakoztak emiatt a fővárosban.