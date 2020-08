Állami kitüntetést kapott a történész, aki szerint a zsidók kiverték a magyarokat a vagyonukból

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Idén is kapott állami kitüntetést olyan figura, aki nem kaphatott volna, ha a kormány valóban komolyan veszi a saját maga általa meghirdetett zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.

Rétvári Bence, Kásler Miklós és Raffay Ernő Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta meg augusztus 20-i alkalmából a 71 éves Raffay Ernő történész a Magyarságkutató Intézet munkatársa, a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány egyik alapítója. Volt az Antall-kormány honvédelmi államtitkára is, azóta sem tudta feldolgozni, hogy nem sikerült revíziót elérni Erdélyben és a Kárpátalján.



Raffay több „előadása” is olyan volt az elmúlt években, mintha a Numerus clausus melletti korabeli konzultációs fórumot tartott volna, aktualizálva a jelenlegi migránsellenes propagandával. Ez itt például egy 2015 novemberi, tetszés szerint bele lehet tekerni, szinte biztosan a migráns zsidókról lesz szó. Esetleg a románokról vagy a szlovákokról.

Aki nem akarja végignézni, annak összefoglalom a lényeget: a zsidók ugyanolyan migránsként jelentek meg Magyarországon, mint most az iszlám migránsok. Utóbbiakat pedig azért sem szabad beengedni, mert vannak tapasztalataink arról, hogy mi történt, amikor bejöttek a zsidók. Raffay saját szavaival így zárt le egy hosszabb gondolatmenetet a zsidó migrációról:

„bejött egy migráns csapat, fölszaporodott, és kitúrt bennünket a pozíciókból a tudományban, a iskolában, az akadémiában, az egyetemen, a bankvilágban, a földbirtokban, a szakmákban, íme a tanulság emberek”.

Nagyon hosszan, csapongva beszél, de mindig visszatér oda, hogy a zsidók - ha úgy is tettek -, valójában soha nem asszimilálódtak Magyarországon. Mert például hiába vallotta magát az 1890-es népszámláláson az izraelita vallásúak 63,8 százalékban magyar anyanyelvűnek, amit valamiért Raffay érdekes dolognak nevez, 1910-ben pedig már 77 százalékuk, de Raffay ezek a számok nem tévesztik meg. Mert szerinte nem azt kell nézni, mit mondanak magukról, hanem azt - Széchenyire hivatkozva-, hogy ki dolgozik szívből a hazáért. „Na itt van a kutya lényege elásva” - mondja.

Rögtön ezután arról beszél, hogy Kárpátlaján a huszadik század elején a lakosság harminc százaléka zsidó volt. „Ez nagyon durva! Ez nagyon durva! A románoknak kellett hétszáz év. A zsidónak nem kellett száz év. Értik ezt? Nagyon nagyon agresszív elzsidósodás volt“– hívja fel a hallgatósága figyelmét Raffay.

Tényleg szinte bárhol meg lehet állítani, hogy arról beszéljen, hogy a magyarországi zsidók ugyanolyanok, mint a muszlim migránsok.

Beszél arról is, hogy az újságírók 34 százaléka volt zsidó. „Mintha csak ma lenne. Nem véletlen, hogy a Fidesz most megcsinálta a maga nagyon kemény sajtóbirodalmát. És gyalázzák az egész világon. Hát persze, mert tőlük vette el. Csak ezt soha senki semmikor nem mondja ki” - mondja Raffay, kimondva. És a színészekről is beszél ezután.

És a saját összefoglalója, tanulságokkal, hogyha valaki nem értette volna: