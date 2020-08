Cenzúrázni kezdték a tankönyveket Hongkongban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A hongkongi könyvkiadókat arra utasították, hogy szedjék ki a tankönyvekből a hatalom szétválasztása kifejezést és távolítsák el a plakátokkal tüntetők képeit.

Hongkongban az oktatást szabályozó hatóság tavaly ajánlotta fel azt a lehetőséget a könyvkiadóknak, hogy felülvizsgálat céljából benyújthatják a tankönyveiket. Hat könyvkiadó önként be is nyújtotta, és erős cenzúrát kaptak válaszul. Ez nem annyira meglepő, mert Kína júniusban fogadta el az új nemzetbiztonsági törvényt, ami Hongkong függetlenségét hivatott felszámolni.

A most cenzúrázott tankönyveket használtak például az egyetemeken is, ahol a liberális tanulmányok kötelező tantárgy, de a tankönyveket az egyetem választhatja meg a kormány ajánlása nélkül. Azonban a liberális könyvek szemet szúrtak néhány Kína-támogatónak, akik szerint a könyvek túlzott elfogultak voltak.

Ennek köszönhetően a felülvizsgálat során eltávolították a hatalom szétválasztása kifejezést, és plakátokat tartó tüntetőkről készült képek mellett kiszedették a Lennon-fal illusztrációját is, ami a szólásszabadság és a béke jelképe. Legalább egy könyvhöz pedig egy olyan szövegrészt is hozzátoldottak, miszerint ha a tüntetők törvényt sértenek, akkor jogilag elszámoltathatóvá válnak. Cheung Yui Fai, a Szakmai Tanárok Szövetségének tagja szerint a tankönyvek mostani változata nem ad valós képet, márpedig ők azt szeretnék, ha a hallgatóik teljes képet kapnának a szociális problémákról beleértve ebbe a kormánypárti és a kormánykritikus hangokat is.

Cheung szerint azonban további cenzúra várható a könyvekre nézve, ugyanis ezt a hat könyvet még a nemzetbiztonsági törvény meghozatala előtt vizsgálták felül és nem annak szellemében. (Guardian)