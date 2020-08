Senkit sem kellett elbocsátanunk - büszkélkedett az Indotek, miközben a dolgozók 30 százaléka elvesztette a munkáját a szállodájukban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

„Kimondhatjuk – és ezt menet közben a rendelkezésünkre álló felületeken folyamatosan kommunikáltuk is a kollégák felé –, hogy a járvánnyal összefüggésben nem bocsátottunk el munkatársat, illetve nem kellett bér- és/vagy munkaidő csökkentésről sem döntenünk.”

Ezt nyilatkozta Szöllősi Tamás, az Indotek Group HR- és operációs igazgatója júliusban az Üzletem.hu című lapnak. A nyilatkozat meglepően hangzott, mégiscsak az idegenforgalmat érintette az egyik legsúlyosabban a koronavírus, az Indotek Group ingatlanos cégcsoport pedig szállodákat is tulajdonol. Az egyik leginkább leginkább feltörekvő cég HR-es vezetője viszont egyértelműen ezt mondta ki.

A nyilatkozatot különösen értetlenül olvasták a budapesti Sofitel szálloda dolgozói. A Duna-parton álló ötcsillagos hotelt tavaly vásárolta meg az Indotek Group.

A koronavírus-járvány kezdete óta pedig a 200 fős stáb 30 százalékát le kellett építeni, és több körben csökkentették a fizetéseket is, tudtuk meg.

Ehhez képest olvastak arról az itt dolgozók a tulajdonos cég HR-esétől, hogy nem kellett senkit se kirúgni, de még fizetést csökkenteni sem. A szálloda dolgozóinak elmondása szerint pedig a kommunikáció feléjük sem volt tisztább.

Pedig amikor az Indotek megvásárolta a szállodát, a cég vezérigazgatója és többségi tulajdonosa, Jellinek Dániel személyesen ment be, és elmondta, hogy a cél egy kiemelkedően magas színvonalú hotel működtetése. Az ott dolgozók reménykedtek: a Sofitel korábban a Starwood Capital Group nemzetközi befektető cég tulajdonában állt, és egyértelműen arra számítottak, a magyar tulajdonossal sokkal közvetlenebb és nyíltabb lesz a kommunikáció.

A koronavírus-helyzet természetesen a Sofitelt is váratlanul és drasztikusan érintette, a forgalom összeomlott. Az ott dolgozók 30 százaléka veszítette el a munkáját, és jelentősen csökkentek a fizetések is. Beszéltünk olyan volt kollégával, akit több mint 20 év után rúgtak ki a szálloda étterméből. A szálloda több dolgozója azt mondta, ebben a helyzetben ezt még el is tudták volna fogadni. Kivették az összes felhasználható szabadnapot, illetve aláírták a csökkentett munkaidőről szóló szerződést, hogy a cég felvehessen állami támogatást. Azt már ekkor is furcsállták többen, hogy az Indotek részéről nem tapasztaltak érdemi kommunikációt, és az sem volt világos számukra, hogy miért éppen azokat rúgják ki, akiket kirúgnak. A lefaragások után a dolgozók egy része nagyon nehéz helyzetbe kerül: augusztustól egy szobalány nettó 61, egy londiner nettó 49 ezer forintot tud megkeresni a 3 órás szerződéssel.

Ilyen hangulatban fogadta a dolgozókat az üzletem.hu-n megjelent interjú, ahol egyébként Szöllősi Tamás nemcsak arról beszél, hogy senkit sem kellett kirúgni, de arról is, hogy kiemelten fontos volt az Indotek számára a folyamatos kommunikáció. „Általában is hangsúlyozni szoktam, hogy minden vezető, sőt, minden munkatárs a HR tiszteletbeli tagja. Ez ebben a helyzetben kiemelten igaz: közös felelősségünk, hogy állandó kommunikációval, a döntések mögött meghúzódó érvek feltárásával és bemutatásával, alkalmanként azok ütköztetésével egy szinte napi intenzitású témakezeléssel szóljunk egymáshoz” - nyilatkozta Szöllősi.

Kerestük az Indoteket, a cikk megjelenéséig nem kaptunk választ. Az Indotek tulajdonában van a Sofitel mellett a Corvin Pláza, a Duna Pláza, az EMKE irodaház és a Gellért szálló is, tavasszal pedig megvásárolták Tiborcz István Appeninn részvényeit.