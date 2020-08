Karácsony fél órával elcsúsztatná az iskolakezdést a közlekedő tömeg mérséklése érdekében

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Levélben fordult szerdán a fővárosi középiskolák fenntartóihoz Karácsony Gergely főpolgármester, azt indítványozva, hogy a most induló tanévben a szokásos reggel nyolc helyett fél kilencre tolják a tanítás kezdetét, írja az ATV.

Karácsony a BKK prezentációjára hivatkozott, mely szerint a fővárosi tömegközlekedésben a reggel 7-8 közti csúcsidőszakban utazók harmada diák, főleg középiskolás vagy egyetemista. Számításaik szerint a csúsztatott iskolakezdéssel ebben a csúcsidőszakban húsz százalékkal is mérsékelni lehetne az utasszámot a járműveken.

Márpedig ennek most, hogy Magyarországon is kibontakozóban van a járvány második hulláma, közegészségügyi jelentősége is volna. A járvány lassításának egyik legjobb eszköze a közösségi távolságtartás, amit a tömött közlekedési eszközökön viszont nehéz biztosítani. Ezért is volna fontos csökkenteni az utasszámot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ATV ezzel kapcsolatos megkeresésére azt írta, hogy a tanítás kezdőidőpontját nem jogszabály szabályozza, az intézmények maguk dönthetnek róla.