Tisztté avatták Orbán Gáspárt

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön osztott meg egy videót közösségi oldalán a tisztavatásról, és ezen a 15. másodpercben felbukkan fia, Orbán Gáspár is. Hogy nem csak találgatásokról van szó, azt jelzi, hogy ezt a hivatalos pártsajtó is megírta pénteken.

A korábban labdarúgó-karrierbe, illetve egy felekezeti egyház alapításába is belefogó Orbán Gáspárról tavaly nyáron derült ki, hogy bevonult a honvédséghez, amikor a szolnoki tévé véletlenül szerepeltette őt is a katonai eskütételeket bemutató riportjában. A riport nem sokkal később eltűnt a csatorna oldaláról. A most megjelent beszámolók szerint Orbán a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századának kiképző tanfolyamát végezte el.

A Hír Tv összefoglalója szerint „a testnevelés mellett többek között tanítottak nekik katonai közelharcot, tájékozódást, valamint határvédelmi gyakorlat is szerepelt a programban, hiszen az illegális bevándorlás megállítása most az egyik legfontosabb feladat”.