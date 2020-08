Az Airbnb betiltja a partik szervezését, és legfeljebb 16-an foglalhatnak le egy szállást

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Világszerte mindenhol, így Magyarországon is szigorítja foglalási szabályait az Airbnb.

A cég tavaly óta próbálja kiszűrni azokat a szállásokat, ahol a vendégek rendszeresen zajonganak és zavarják a szomszédokat. A kiadók ennek ellenére engedélyezhették a rendezvények tartását, sőt a keresési beállítások közt külön meg lehetett jelölni, ha valaki ilyen helyszínt keresett. A jáványveszély miatt ezt az opciót néhány hónapja eltüntették.

Az Airbnb berlini irodája Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance/AFP

Az Airbnb hétfői közleménye szerint miközben számos országban előbb lazították, aztán ismét szigorították a szórakozóhelyekre vonatkozó szabályokat, sokan úgy döntöttek, inkább a szállásukból csinálnak kocsmát vagy bulihelyet. Ezt látva, a közegészségügyi érdekekre hivatkozva