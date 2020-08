A varsói állatkertben kannabidiollal kísérleteznek az állatokon, hogy csökkentsék bennük a stresszt

Új idők, új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

A varsói állatkert bejárata 2020. április 16-án. Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

Egy programban kannabiszkivonatot adnak a varsói állatkertben élő állatoknak, hogy megvizsgálják, csökkenthetik-e ezzel az állatok szorongását. Elsőként az elefántok kapnak ilyen kezelést.

Azért az elefántoknak adnak be először kannabidiolt (CBD-olajat), mert hajlamosak a stresszre, és könnyű őket megfigyelni, ráadásul az egyik nőstény nemrég pusztult el, és a többi elefántot ez nagyon megviselte. A CBD-t az ételükbe rakják, illetve próbálják direkt a szájukba is beadni, hogy jobban felszívódjon, ezután megfigyelik az állatok viselkedését és a táplálkozását, illetve a vérüket is megvizsgálják. Ha az eredmények jók, más állatokra is kiterjesztik a programot, például az orrszarvúkra és a medvékre.

Elefánt hűti magát homokkal a 30 fokos hőségben a varsói állatkertben 2012. május 1-én. Fotó: Janek Skarzynski/AFP

A vizsgálatot a DobreKonopie.pl online kenderbolttal együttműködve végzik, a cég már árul állatoknak szánt CBD-olajat. A terméket úgy állítják elő, hogy kivonják a CBD-t a kannabisz növényből, majd kókuszdió- vagy kendermagolajjal felhígítják. A kutatások szerint a marihuána fő hatóanyaga enyhíti a görcsöket, gyulladásokat, szorongást, hányingert, gátolhatja a rákos sejtek növekedését, és javítja az alvásminőséget, viszont nem pszichoaktív. (Notes from Poland)