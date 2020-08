Belügyminisztérium: Pintér Sándor öt nap szabadságából négyet az irodájában töltött

Új idők, új Szerdája Uj Pétertől.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy korrupciógyanús ügy főszereplője lett, és egyelőre semmit sem hajlandó elárulni a nyilvánosságnak arról, mit keresett a nyaralásán egy, közpénzekből gazdagodó milliárdos luxusjachtján.

Ha már Szijjártó vakációja a téma, a HVG végigkérdezte a minisztériumokat, hogy a miniszterek közben hol nyaralnak. Szijjártó a magánéletére hivatkozva hallgat, ugyanígy járt el a többi minisztérium is, egy kivétellel, a Belügyminisztérium sajtóosztálya ugyanis elárulta, mit csinált mostanában Pintér Sándor:

„Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 2020. augusztus 10. és 2020. augusztus 16. között öt munkanap »nyári szabadságot« vett igénybe. Szabadságának eltöltése magánügy, arról a tárca tájékoztatást nem ad. Egyebekben öt munkanap szabadságából a miniszter közel négy teljes munkanapot a Belügyminisztériumban, irodájában, közfeladatainak ellátásával töltött annyi szabadságot megengedve, hogy nem kötött nyakkendőt.”

Érdekesség, hogy amikor kiderült, hogy Szijjártó Péterről olyan posztokat tettek ki, mintha éppen dolgozna, miközben épp az Adrián jachtozott, a Külgazdasági és Külügyminisztérium azzal védekezett, hogy Szijjártó a nyaralásán is dolgozik (ami több szempontból is problémás). A Belügyminisztérium szerint Pintér Sándor is dolgozott a nyaralásán, de ő legalább az irodájában.