Lélegeztetőgépre került egy koronavírussal fertőzött orvos

Új idők, új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Az RTL Híradó arról számolt be, hogy lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik. A kórház közölte, hogy két orvos kapta el a Covid-19-et, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel.

Orbán Viktor miniszterelnök megtekint egy kórházi eszközt 2020 áprilisában Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Berettyóújfalu polgármestere közölte, hogy ott is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa.

Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot.

Július közepén egyértelműen megtört az aktív koronavírus fertőzöttek számának csökkenése Magyarországon, majd ütemesen nőni kezdett a vírust a szervezetükben hordozók száma, de nem nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és lélegeztetőgépre sem szorulnak többen.