166 millió éves dinoszauruszba botlott egy strandon szaladgáló paleontológus

Dr. Elsa Panciroli épp nagy rohanásban volt, paleontológus kutatócsapartjához sietett az apró skót sziget, Eigg partján, amikor futás közben egy 166 millió éves dinoszaurusz fosszíliájába botlott. Skóciában korábban csak Skye szigetén találtak dinoszauruszmaradványokat.

Eigg szigetének megkapó partvidéke. Egy ilyen strandon szaladgálva botlott sztegoszaurusz-csontvázba egy paleontológus. Fotó: Duncan MacArthur/Biosphoto via AFP

Az ötven centi hosszú lábcsont, amibe belebotlott, valószínűleg egy sztegoszaurida, vagyis ahhoz a családhoz tartozó dinoszauruszé lehetett, mint amihez a sztegoszauruszok is tartoznak.

Eigg szigetén amúgy már kétszáz éve kutatnak dinoszauruszmaradványok után, de eddig kizárólag tengeri hüllők és halak fosszíliáira bukkantak. Dr. Panciroli és csapata is ezek után kutatott, nem is számított rá, hogy dinoszauruszmaradványokra lelhet.

"Elég váratlan felfedezés volt. Már a nap vége felé jártunk, én meg loholtam, hogy utolérjem a csapatom, akik már elég messze jártak. Ekkor nyilalt belém, hogy valami oda nem illőnek tűnő fölött is átszaladtam. Elsőre nem is volt világos, hogy milyen állaté lehetett, de abban nem volt kétség, hogy dinoszauruszé" - nyilatkozta a BBC-nek.

Dr. Panciroli, a Skót Nemzeti Múzeum munkatársa szerint felfedezése "nagyon jelentős", mert ilyen középső Jura-időszaki leletből világszerte kevés van, ez meg még azt is kétséget kizáróan bizonyítja, hogy azidőtájt éltek sztegoszauruszok Skóciában. Steve Brusatte, az Edingburgh-i Egyetem paleontológusa osztja a véleményét. "Elsa felfedezése valóban figyelemre méltó. Újabb bizonyítéka, hogy a tobzos sztegoszauruszok egykor Skócia területén is éltek, ahogy arra a Skye szigetén talált lábnyomok is utalnak" - mondta. (Via BBC)