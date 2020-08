Karácsony egyelőre nem látja indokoltnak a járványvédelmi intézkedések szigorítását

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

„Nagyon fontosnak gondolom, hogy a budapestiekkel őszinte kommunikációt folytassunk arról: valóban úgy tűnik, hogy a járvány második hullámában vagy az első hullám második felében egyre több megbetegedés van” - mondta az ATV Híradójában Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A szerdán publikált nai adatok szerint 73 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, tavasz óta nem volt ilyen magas a napi fertőzöttszám. Az aktív esetek száma pedig hatodik hete nő.

Karácsony szerint érthető, hogy az emberek elfáradtak, unják a védőintézkedéseket, elegük van a maszkviselésből, de arra kért mindenkit, fontos, hogy ezután is fegyelmezetten tartsa be a járványvédelmi előírásokat, és zárt terekben valamint a tömegközlekedési eszközökön továbbra is viseljen maszkot.

„Egyelőre nem látom azt indokoltnak, hogy akár budapesti helyi jogalkotással vagy akár központi jogalkotással szigorítsuk ezeket az intézkedéseket, elképzelhető, hogy ez is el fog jönni néhány hét múlva, ha a számok nagyobb mértékben növekednek.”