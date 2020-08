Polanski nem tudta elérni, hogy mégse zárják ki a filmakadémiából

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Roman Polanskinak nem sikerült jogi úton érvényteleníttetnie kizárását az amerikai filmakadémiából. Egy Los Angeles-i bíró kedden úgy döntött, indokolt volt az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) 2018-as döntése, amivel kizárta soraiból a szexuális zaklatás vétségében bűnösnek talált sztárrendezőt.

A döntést alátámasztották a tények, nem "önkényes" volt, jelentette be Mary Strobel bíró.

Kalifornia államban 2019 áprilisában nyújtott be keresetet Polanski azzal az indokkal, hogy az akadémia nem a protokoll szerint járt el, amikor kizárta soraiból. Az Oscar-díjas filmrendező kizárásának visszavonását, és a kereset benyújtásával járó összes költség fedezését kérte az akadémiától. Az Oscar-díjak odaítéléséről döntő testület igazgatósága 2018 májusában döntött a szexuális erőszakban bűnösnek talált tagjai, Bill Cosby komikus és Roman Polanski kizárásáról. Polanski már korábban elismerte, hogy 1977-ben megerőszakolt egy 13 éves lányt. Emiatt börtönben is töltött 42 napot, de végül megszökött az Egyesült Államokból, ahol azóta is elfogatóparancs van érvényben ellene.

A 87 éves Polanski azóta nem tért vissza az Egyesült Államokba, holott 2003-ban A zongorista című filmjéért megkapta az Oscar-díjat, ám a díjátadón, amelynek közönsége felállva tapsolta meg sikerét, nem lehetett jelen. A rendező számos alkalommal kérte ügye felülvizsgálatát, egykori áldozata is többször leszögezte, hogy nem szeretné Polanski elítélését és támogatta az ügy lezárását. (MTI)