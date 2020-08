Szvetlana Alekszijevics nem válaszolt Lukasenka nyomozóinak

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Szvetlana Alekszijevics fehérorosz Nobel-díjas író szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, nem volt hajlandó válaszolni Lukasenka elnök nyomozóinak kérdéseire. Az elnökkel kritikus és a helyi ellenzéket támogató írót azért idézték be egy meghallgatásra a nyomozók, mert Alekszijevics is tagja volt az ellenzék által létrehozott Egyeztető Tanácsnak.

Az Egyeztető Tanácsot azután állította fel az ellenzék, hogy bejelentették, nem fogadják el az elnökválasztás hivatalos, azaz meghamisított eredményeit, melyek szerint Lukasenka ismét 80 százalékos többséggel győzött. Az ellenzék ezért nem őt, hanem Szvetlana Cihanouszkaja ellenzéki vezetőt tekintette az elnökválasztás igazi győztesének. Az Egyeztető Tanácsnak kellett volna felügyelnie a hatalom átadását.

A tanács tagjai közé elismert fehérorosz értelmiségieket kértek fel, köztük Alekszijevicset is, aki egyébként egyetlen ülésre sem ment el, ennek ellenére hívták be őt is tanúvallomást tenni az Egyeztető Tanács létrehozását vizsgáló állami eljárásban.

„Teljesen nyugodt vagyok, nem érzem bűnösnek magam. Minden, amit teszünk, tökéletesen törvényes” - mondta az AFP tudósítójának. Nem sokkal később azonban elhagyta a helyszínt, miután elmondta, hogy nem hajlandó válaszolni a vizsgálók kérdéseire, és hogy az Egyeztető Tanács egyetlen célja a fehérorosz társadalom egységbe kovácsolása. (The Moscow Times)