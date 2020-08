Vacsorázó nőt vettek körbe a tüntetők Washingtonban, aki ugyan támogatja a Black Lives Mattert, de parancsra nem volt hajlandó felemelni az öklét

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Bizarr fordulatot vett egy washingtoni Black Lives Matter-tüntetés hétfő este. A tiltakozás a wisconsini eset miatt indult, ahol egy fekete férfit hétszer hátba lőtt egy rendőr. A felvonulók viszont vacsorázó emberek zaklatásával akarták kifejezni az elégedetlenségüket.

A jelenetről a Washington Post tudósítója készített videókat a Twitterre, a felvételek be is járták Amerikát. Nem lenne pontos azt mondani, hogy a videók megosztják a közvéleményt: ezt a módszert egységesen ítélték el jobboldaliak, balosok és liberálisok is.

A tüntető csoport washingtoni utcákon vonult végig, többek között „A fehérek hallgatása erőszak!”-felkiáltással, és az éttermek előtti asztaloknál ülőket szólították fel arra, hogy emeljék fel az ökölbe szorított kezüket, a BLM melletti kiállásképpen. Sokan így tettek, de voltak, akik nem akarták ezt tenni csak azért, mert rájuk kiabál egy csoport tüntető. A Washington Post tudósítója szerint volt, aki azt válaszolta, hogy feketék mentális egészségével foglalkozó civil szervezetnél dolgozik, de vele is tovább ordítottak.

A híressé vált jelenet egy mexikói étterem előtt történt, ahol a 49 éves fotós és várostervező, Lauren B. Victor és társasága ültek. Körülállták a nőt és folyamatosan kiabáltak rá, de így sem akarta felemelni a kezét.

A nő később azt mondta a Washington Postnak, maga is támogatója a BLM-nek, több tüntetésen is részt vett, de azt nem tartja helyesnek, hogy így gyakoroljanak nyomást az emberekre. Szerinte letaglózó volt azzal szembesülni, hogy így körbeveszi a tömeg, azzal együtt is, hogy nem félt attól, hogy igazán nagy baja lesz.

A videókon szereplő tüntetők többsége fehérek, a Washington Post tudósítója szerint ugyanakkor a csoportban egy fiatal fekete nő arra szólította fel a fehér résztvevőket, hogy most ők vállaljanak főszerepet. Arról is skandáltak, hogy „itt korábban feketék laktak” - utalva arra, hogy Washington egyik dzsentrifikált részén jártak.

A videón látottakat baloldali és liberális szereplők is azzal osztották meg, hogy így senkit nem lehet meggyőzni, és egy ilyen akció semmi másra nem jó, mint kampányanyagot biztosítani Donald Trumpnak. A jobboldal pedig valóban annak bizonyítékaként mutatják be a felvételt, hogy tessék, ilyen az egész mozgalom. (Washington Post, Business Insider)