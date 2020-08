A felcsúti csodacsapat megkezdi Európa meghódítását

Légióstalanít a Puskás Akadémia

A nyáron szerződtetett brazil Weslen helyett a Felcsút csíkszeredai partnerakadémiájáról igazolt Corbu Mariust küldte be Hornyák Zsolt. (Tessék, fényes bizonyíték, hogy megéri, hogy a magyar állam milliárdokkal támogatja a csíkszeredai focit is.) Lement az NB III-ba száműzött albán légiós, Latifi is, helyette Komáromi érkezett.