A MOL Bubi százzal megy! 

Egy MOL Bubi bringa és egy 450 lóerős sportautó versenyében melyik nyerne? – erre a kérdésre kapunk választ a fővárosi közbringarendszer új kampányfilmjében. A Winkler Róbert irányításával zajló kihívás teljesítéséhez 100 forint áll rendelkezésre, a bringát tekerő Péterfy Bori és az autót vezető Kiss Gergely közötti megmérettetés így meglepő eredménnyel zárul.

A BKK vadonatúj videójából kiderül, hogy miért is jobb választás az almazöld kerékpár, mint egy 450 lóerős sportkocsi: Péterfy Bori színésznő, énekesnő hajtja a 100 forintos havidíjért igénybe vehető MOL Bubi közbringát, legyőzve az ugyanilyen összegből az autóval alig több, mint 2 kilométert megtenni képes Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázót. A 100 forintos jelképes összegért a MOL Bubi közbringáival továbbra is egy hónapon keresztül, alkalmanként legfeljebb 30 percig lehet utazni további díj megfizetése nélkül. Ráadásul nemcsak pénzt spórolhatunk: a rendszeres biciklizés csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, erősíti az immunrendszert és a mentális egészség megőrzését is.

Aki még nem regisztrált a MOL Bubi rendszerébe, az most a személyes ügyintézést is megspórolhatja, hiszen már nem kell személyesen bemennie a BKK ügyfélszolgálatára: a szerződést interneten is meg lehet kötni, elég hozzá egy okostelefon. A közbringarendszer a következő hónapokban átfogó technológiai megújításon megy majd keresztül. A tervek szerint 2021-től új applikáció támogatná a bérlést, a műszaki fejlesztések során könnyebben tekerhetővé válnak a biciklik, amelyekre okoslakat is kerül. Mindemellett a szolgáltatás díjrendszere is teljes egészében megújul annak érdekben, hogy a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezők különleges kedvezménnyel vehessék igénybe a szolgáltatást.

A 158 gyűjtőállomásból és 2071 kerékpárból álló MOL Bubiról minden további információ megtalálható a közbringarendszer honlapján.