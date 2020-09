Már a tanévkezdés első napján van egy olyan ügy, ami megmutatja, mennyire kusza lesz járványügyi intézkedéseket hozni az óvodákban és iskolákban

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Vasárnap derült ki, hogy az Óbudai Százszorszép Óvoda három dolgozójának koronavírustesztje pozitív lett, ezért bizonytalan ideig az önkormányzat bezáratta az intézményt.

Az óvodáknál nem most volt a tanévkezdés, volt, ahol nem is volt nyári szünet. Az Óbudai Százszorszép Óvodába is bejártak már a gyerekek és a pedagógusok is. Az intézményben angol nyelvű oktatás is van, a Bilingual Angol-Magyar Kétnyelvű Oktatási Program keretében. A Bilingual egyik tünetmentes munkatársának lett egy ügyintézéshez szükséges tesztje pozitív. Ezután a többieket is tesztelték, és a Bilingual három munkatársról is kiderült, hogy bár szintén tünetmentesek, de fertőzöttek. Erről az önkormányzat vasárnap szerzett tudomást, és döntött úgy, hogy bezáratják az intézményt ideiglenesen. (Az óvoda önkormányzati fenntartású, az iskoláknál a Klebelsberg Központ dönthet.)

„Az intézmény közel összes munkatársa – mivel a szeptemberi évkezdésre készültek teljes létszámban – érintett lehet, emellett körülbelül 70 gyerek, akik augusztus utolsó két hetében jártak az óvodában” - írja az önkormányzat.

Az Óbudai Százszorszép Óvodának két tagintézménye van, mindkettőt bezárták egy időre.

Több intézményben is vannak tanárai a Bilingual Angol-Magyar Kétnyelvű Oktatási Programnak, és miután az új tanévre a pedagógusok együtt készültek fel, így kontaktusban voltak a fertőzött munkatársaikkal is. Mindenkit leteszteltek, de azok is házi karanténba vonultak, akiknek a tesztje negatív lett, ezért egyelőre kiesnek az oktatásból. Erről értesítették a többi intézményt is, így a szintén óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát.

A szülőket a Nagy László igazgatója, Szilágyiné Debreczeni Mária értesítette a helyzetről. Az Itt lakunk által publikált levélben az intézmény vezetője azt írja, hogy „sajnálattal értesítem Önöket, hogy az idei tanévet a szokásos módon nem tudjuk elkezdeni. Ennek oka, hogy az angol anyanyelvű Billingualos tanárok között 3 COVID vírussal fertőzött személy van. A párban tanítók nagy része velük közös programon vett részt, így közeli kapcsolatba kerültek velük. Ezeknek a tanároknak az adatait továbbítottuk / természetesen az ő beleegyezésükkel / az illetékes hatóság felé, akik felvették a kapcsolatot az egészségügyi hatóságokkal”.

Az igazgató arról is tájékoztatja a szülőket, hogy az intézmény valamennyi munkatársa tünetmentes, az épületet fertőtlenítik.

Az iskolában 30 érintkeztek a bilingualos tanárokkal, de - írja az igazgató - „miután tünetmentesek vagyunk, a szűrés elvégzésére a jelenlegi kötelező protokoll szerint nincs szükség, ezért a tesztek elvégzését magánszemélyként külön kérvényeznünk kellett. Ezek várhatóan a hét folyamán elvégzésére kerülnek”.

Az iskolát a kialakult helyzetben nem zárta be a fenntartó KLIK. Az igazgató azt írja, hogy tiszteletben tartják a szülőknek azt a jogát, hogy dönthetnek gyermekük távol maradásáról is.

„Határozottan kérem a kötelező járványügyi szabályok fokozott betartását, a közösségi terekben maszk viselését, és a gyakori kézmosást és kézfertőtlenítést, a távol tartási szabályok betartását, melyeket mi is fokozottan betartunk és ezt kérjük mindenkitől. Remélem, hogy néhány nap múltán zökkenőmentesen folytathatjuk az iskolai életünket. Ennek reményében kérem türelmüket és támogatásukat, melyben bízom" - zárul Szilágyiné Debreczeni Mária igazgató levele.