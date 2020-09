Trump: Amerika nem vesz részt a „korrupt WHO” irányította vakcinaprojektben

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Az Egyesült Államok kormánya nem vesz részt a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztését, gyártását és egyenlő elosztását célzó világszintű együttműködésben (Covax), amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinál - írja a Guadrian.

Ezt Judd Deere, a Fehér Ház egyik szóvivője erősítette meg a Washington Postnak. Közleményében azt írta:

„Trump elnök vezetése alatt a vakcinafejlesztés és tesztelés soha nem látott eredményeket ért el, és nem fékezte kormányzati bürokrácia. Az Egyesült államok továbbra is elkötelezett a vírus nemzetközi együttműködéssel történő legyőzésében, de ebben nem fogják korlátozni olyan államok közti szerveződések, amik a korrupt WHO és Kína befolyása alatt állnak.”

Az Egyesült Államok Donald Trump elnök vezetésével júliusban indította el kilépését az Egészségügyi Világszervezetből, ami így jelentős anyagi forrástól esik majd el az egy éves folyamat végén. Trump azzal indokolta a lépést, hogy szerinte a szervezeten belül túl nagy a kínai befolyás. Az sem tetszett neki, hogy a koronavírus-járvány elején a WHO szakértői többször is elítélően nyilatkoztak az amerikai kormány elkésett járványkezeléséről, aminek eredményeképpen most is az Egyesült Államokban van messze a legtöbb koronavírus-fertőzött a világon.