Trumpék megkezdték a kilépést az Egészségügyi Világszervezetből

A CNN információi szerint a Trump-kormány értesítette az amerikai Kongresszust és az Egyesült Nemzetek Szervezetét is, hogy az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan is megkezdni az Egészségügyi Világszervezettel fenntartott kapcsolatainak leépítését. Az ENSZ-nek küldött levél a CNN forrásai szerint egy éves kilépési periódust javasol, ez az az idő, aminek végeztével az USA nem lesz többé tagja a WHO-nak.

Donald Trump már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy kiléptetné az Egyesült Államokat a WHO-ból, az amerikai elnök szerint ugyanis a szervezeten belül túl nagy a kínai befolyás. Trumpnak az sem tetszett, hogy a koronavírus-járvány elején a WHO szakértői többször is elítélően nyilatkoztak az amerikai kormány elkésett járványkezeléséről, aminek eredményeképpen most is az Egyesült Államokban van messze a legtöbb koronavírus-fertőzött a világon.

A WHO-t más államok is kritizálták, amiért túlzottan megengedő a kínai vezetéssel, sőt egyes vádak szerint a szervezet falazott is a koronavírus-járvány kipattanását feltáró vizsgálat eltussolásában. A vádak ellenére viszont továbbra is a WHO a nemzetközi egészségügyi koordinációt leghatékonyabban irányító szervezet, és a koronavírus elleni védekezésben is szerzett érdemeket. Az amerikai kilépést viszont nemcsak erre hivatkozva érték kritikák, hanem azért is, mert ha Trump vádjainak van alapja, és a WHO fölött tényleg túl nagy a kínai befolyás, akkor ezentúl az még nagyobb lesz, hiszen a Peking egyetlen tényleges ellenpontjának számító Amerikai Egyesült Államok kilép. (CNN)