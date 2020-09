Aleksandar Vučić szerb elnök mintha meglepődött volna azon, hogy mit írt alá Trumpnál

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Megrögzött busterkeatonosként nagy rajongója vagyok a testi komédiának, így hát csak a kalapom tudom lengetni Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök pénteki alakítása előtt, amit Donald Trump munkahelyén, a Fehér Ház ovális irodájában adott elő.

Vučić amúgy történelmi jelentőségű eseményen vett részt, a Szerbia által el nem ismert Koszovó vezetőivel folytatott háromoldalú tárgyalásokat Washingtonban, melyen a két ország gazdasági kapcsolatai normalizálásáról is megállapodott.

Épp ezt ünnepelték, amikor a közös sajtótájékoztatójukon Trump külön is megdicsérte Vučićot, mert "Szerbia elkötelezte magát, hogy még ebben a hónapban kereskedelmi irodát nyisson Jeruzsálemben, ahova júliusig a nagykövetségét is átköltözteti". Trumpnak ez azért fontos, mert ő maga is úgy határozott, hogy Jeruzsálembe költözteti az amerikai nagykövetséget, Izrael fővárosaként elismerve a várost, amit a palesztinok is fővárosuknak tartanak. Azóta rendre próbálja rávenni a világ más országait, hogy kövessék a példáját. "Ez nagy dolog" - örvendezett hát azon, hogy Szerbia is belement ebbe.

Igen ám, de Vučić különös gesztusokkal reagált a dicséretre. Előbb kikerekedett a szeme, majd az előtte heverő szerződést kezdte sietve lapozgatni, hogy kiderítse, mit is írt alá, Végül kitekintett tanácsadóira, és lemondó arckifejezéssel visszaejtette a papírt a mappába, egészen meggyőzően alakítva egy olyan embert, aki abban a pillanatban értesül róla, hogy mit is írt alá.