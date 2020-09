Írországban csak most fontolgatják, hogy újranyissák a kocsmákat

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Írország minden más európai országnál lassabban oldja fel a járványügyi korlátozásokat. Bár június végén - szigorú előírások mellett - újranyitották az éttermeket, a kocsmákat továbbra is zárva tartották. Ezek csak a következő hetekben, várhatóan szeptember 21-én nyithatnak meg, írja az Irish Times. A lap szerint erről kedden fog dönteni a kormány.

Fotó: SEBASTIAN WILLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Korábban már két időpont is felmerült az újranyitásra, de mindig elhalasztották a koronavírusos esetszámok emelkedése miatt. Augusztus eleje óta ott is romlanak a számok, az utóbbi napokban kétszer is átlépte, és többször megközelítette a 200-at a regisztrált esetszám. A tisztifőorvos figyelmeztette is a két nagyvárosban, Dublinban és Limerickben élőket, hogy amennyire lehetséges, találkozzanak kevesebb emberrel.

Ha összevetjük az ír adatokat a magyarországiakkal, azt látjuk, hogy nálunk rosszabb a helyzet, akár a népességarányos napi esetszámot, akár a pozitív tesztek arányát nézzük. Ennek ellenére Magyarországon nincs szó a vendéglátóhelyek korlátozásáról. (A grafikonokon a napi adatok a megelőző hét nap átlagát mutatják.)