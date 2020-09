2050-re az egymilliárdot is elérheti az otthonukat világszerte elhagyni kényszerülő emberek száma

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A világ népességének rohamos növekedése, az élelemhez, a vízhez való nehezebb hozzáférés és a természeti katasztrófák fenyegetése miatt 2050-re akár egymilliárd ember is lehet a földön, aki akarata ellenére elhagyni kényszerült otthonát - becsli az ausztrál székhelyű Insitute for Economics and Peace (IEP).

Új, a jövő globális ökológiai fenyegetéseit felmérő elemzésük szerint a Föld erőforrásaiért folytatott küzdelemben a 2050-re 10 milliárdosra növő népességnek főleg a szub-szaharai térségben, Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten élő része, mintegy 1,2 milliárd ember kényszerülhet elvándorlásra. Miközben ez a szám 2019-ben ez a szám még csak 30 millió volt.

„Ennek a folyamatnak komoly társadalmi és politikai következményei lesznek a fejlődő világban is, mivel a tömeges elvándorlás miatt növekszik majd az ezekbe az országokba tartó menekültek száma is” - magyarázta Steve Killelea, a globális terrorizmus-indexet is készítő IEP alapítója.

Az ökológiai fenyegetéseket számba vevő jelentés készítői az alapján számoltak, hogy egyes országok mennyire képesek védekezni a rájuk leselkedő különböző ökológiai veszélyekkel szemben.

India és Kína leginkább a növekvő a vízhiány fenyegetésével kell, hogy szembenézzenek. Az olyan országok, mint Pakisztán, Irán, Mozambik, Kenya vagy Madagaszkár viszont a rájuk leselkedő környezeti veszélyek mellett ráadásul sokkal kevésbé békés országok, ami csökkenti a képességüket, hogy megbirkózzanak az ökológiai veszélyekkel.

David Killelea szerint a világon már most 60 százalékkal kevesebb friss víz hozzáférhető, mint 50 évvel ezelőtt, miközben az élelmiszerszükséglet előre láthatólag 50 százalékkal növekszik majd a következő 30 évben. Köszönhetően nagyrészt a középosztály bővülésének az ázsiai kontinens országaiban. (Reuters)