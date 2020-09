Borivóknak való: indul a nyár legszebb afterpartija

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

„Ez nem a tömegrendezvények éve volt” – mondhatnánk eufemisztikusan, hiszen a világ túlnyomó része négy fal között töltötte a tavaszt, kihúzva a naptárból a nyaralási lehetőségek és a hazai fesztiválok 95 százalékát. Az utcára kimerészkedni felért egy belföldi turistaúttal, egy balatoni kirándulás pedig tengerparti vakációnak érződött.

A rendezvény- és szórakoztatóipar húzta a legrövidebbet. A több tízezer főt megmozgató stadionrock-bulik helyett autós és garázskoncerteken csápolhattunk, elszeparált, gyér létszámú közönséggel; esetleg olyan minifesztiválokon, ahol a néhány színpad között ritkásabban szállingóztak a látogatók, mint egy focipályán a játékosok. A szerencsésebbek találhattak néhány, az erdők mélyére száműzött goabulit – a szokásos több ezer helyett néhány száz látogatóval.

Néhány száz fő; ennyi a törvényben meghatározott limit, amennyivel meg lehet tartani egy nyilvános rendezvényt. Ennyien egy fesztiválzenekari színpad első sorát is bajosan tudnák megtölteni. De mi lenne, ha tartanának egy exkluzív rendezvényt, ahol

• nagyjából néhány száz látogatót fogadnának több turnusban, néhány nap alatt;

• a szigorú beosztás miatt nem kéne egymás sarkát taposni, de nem érződne, hogy kevesen vagyunk;

• a legjobb hazai borokkal öblíthetnénk le az ínyencfalatokat;

• a háttérben élőzene és kiváló Instagram-alapanyagok várnák az érdeklődőket?

Egy nyárzáró, longue hangulatú iszogatás, szép és biztonságos környezetben – milyen lenne? Mintha csak erre a kérdésre keresték volna a választ a Budapest Borfesztivál Limited 2020 szervezői – mert úgy néz ki, hogy megtalálták.

Az exkluzív rendezvények vonzerejét részben a megközelíthetetlenségük adja, de a Budavári Palota Hunyadi udvarában megrendezésre kerülő, csütörtöktől vasárnapig tartó fesztivál programját azért alakítják így, hogy biztosíthassák a szórakozáshoz szükséges higiéniát. Nem véletlen, hogy a járványügyi szabályok betartását is a házirend részévé tették.

A látogatókat több turnusban fogadják: csütörtökön, pénteken és szombaton 14 és 18 óra között, illetve 19 és 24 óra között – a két turnus között a helyszínt takarítják és fertőtlenítik –, vasárnap pedig délelőtt tizenegytől este nyolcig.

A rendezvény minden turnusára 400 jegyet adnak el, de ezeket a helyszínen nem lehet megvásárolni, csak elővételben. A péntek és a szombat este már betelt, de a hétvégét korán kezdők lecsaphatnak egy csütörtök esti jegyre, a vasárnapra tartalékolók pedig egész napos programot szervezhetnek. Az árak:

• Csütörtök este (19-24 óráig): 11900 forint

• Péntek délután (14-18 óráig): 8500 forint

• Szombat délután (14-18 óráig): 8500 forint

• Vasárnap egész nap (11-20 óráig): 8500 forint

... amiben a welcome drink, egy különleges kóstolópohár, illetve a jövő évi, jubileumi Borfesztiválra szóló exkluzív belépők ára is benne foglaltatik. Igen; aki egy idei belépő bevásárlásával támogatja a rendezvény életben maradását, azt jövőre is szívesen látják – méghozzá ingyen.

Ha már a welcome drink szóba került: a rendezvény fő támogatója, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. nemcsak a Bormustra nevű online játékát promózza (amivel borkóstolással egybekötött pincelátogatások nyerhetők), hanem a Borfesztiválra is kivonulnak: minden negyedik pohár SPAR Válogatás borra az ő vendégeik leszünk.

Hogy mire számíthatunk? Lesz mit...

inni...

Olasz proseccók, hazai pezsgők, Moët&Chandon és Dom Perignon champagne-ok; aki ebben a kínálatban csak az nem talál kedvére valót, aki a saját ízlelőbimbói ellensége. A naptár már szeptembert mutat, a hőmérő még nyarat; hallgassunk az utóbbira, és nyeljük a hűs buborékokat. Remek külföldi borokat hoz a WineAge, színes kínálattal érkezik a DiVino és szép válogatásokkal a SPAR Magyarország. Megkóstolhatjuk Koch Csaba (az Év Bortermelője) és Baranyai Péter (Legeredményesebb Fiatal Borász) díjnyertes borait. Szekszárd és Pannonhalma borvidéke közösségi standdal és érmes borokkal várják a látogatókat, a villányi Tiffán Borászat pedig a két exkluzív csúcsborát bontja meg. Maul Zsolt Pincészete VinAgora érmes borokkal, a Bognár Pincészet pedig exkluzív, válogatott tételekkel érkezik a fesztiválra.

enni...

A Gléda Vendéglő a H2G Grilliskola eszközeivel készíti a grillen sült mangalicatarját friss lecsóval, illetve a tépettkacsa-burgert, amik mellé házi szörpöket és szőlőfröccsöket kínálnak. A SZEGA Camambert a legjobb sajtjait és érlelt sonkáit kínálja borkorcsolyaként, az XXL Catering pedig a balatonfüredi Sparhelt Bistróból és a csopaki Szomszéd Kertjéből hozza el a marinált halat, a roston sült marhát, és a zamatos szószokba tunkolható kolbászválogatást és a friss zöldségeket. Desszertként a Bolka Bonbon fagylaltjait, bor mellé szánt jégkrémfalatkáit és gyümölcsvariációit, valamint olyan extrém csemegéket kóstolhatunk, mint a pezsgővel, illetve zöldségekkel, sajtokkal és fűszerekkel ízesített fagylaltok.

hallgatni...

Csütörtök este a Canarro játszik tájbaillő, húszas-harmincas évekbeli swing-jazz zenéket, délután pedig a jazzes-rock'n'rollos Cimbaliband. Pénteken a fúvós-cimbalmos zenéjéről híres Rustico lép színpadra elsőként; őket követi a Barba zenekar tamburával, klarinéttal és harmonikával. Este a Dresch Vonós Quartet etno-jazz zenéjére üríthetjük a pezsgőspoharakat. Szombaton a Gáspár Károly Trió romantikus jazz-improvizációira koccanhatnak az első poharak, hogy hangulatba kerüljünk, mire megérkezik a Terra Profonda az improvizatív blues-szal. Este a Zoord együttes játszik moldvai csángó dallamokra építkező, egyszerre tradicionális és táncolható dalokat. Vasárnap az egész napos turnust az Ötödik Évszak Minimál Trió nyitja – akik a zenéjükkel stabil hátteret szolgáltatnak Izabelle Caussanel énekesnőnek –, és az Erdőfű sírva vigadós etno-koncertje zárja.

... és bámulni

Mivel a rendezvényt a Budavári Palota Hunyadi udvarában tartják, talán nem kell részletezni, hogy ez milyen impozáns körítést ad az eseménynek, függetlenül attól, hogy impozáns képeket szeretnénk lőni a közösségi médiába, vagy elandalodva gyönyörködnénk a panorámában, miközben mangalicakolbásszal semlegesítjük a szájüregben felgyűlt tanninokat.

Ha van még kérdés, arra a hivatalos oldalon minden választ megkapunk; egyébként meg – Hamvas Bélát idézve – „Igyál, a többit majd hozza a bor.”

