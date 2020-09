Gagyifideszisztáni valóság és dél-szibériai sámánok bakeliten

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

„Ebben a számban a (magyar kormány) megvezetett, beuszított szavazóinak torz lelki világa van kitragiparodizálva, ironikusan, szatirikusan, görbe tükröt állítva nékik” – vezeti be ízes tripák kiejtésével hetedik, 7 című lemezét, illetve a kommunista és a fideszes korszakot hasonlítgató Korszak kontraszt című számát Bobafett, a csavargó, tacskótulajdonos rapper.

Igazi, rendes fekete, bakelit lemez (perverzeknek van CD is), aminek az anyagát az utóbbi években Youtube-ra pakolt számokból rakta össze, a számokat meg itt-ott, mindenféle vándorlásai alatt rögzítette. (Mostanában állítólag Izraelben tanyáz.) Az anyag első fele kifejezetten közéleti, „szinte csak a tragikomikus, gagyi fideszisztáni valóságról szól” a másik fele meg másról. A bakelitből 250 számozott példány jelent meg a Trottel Recordsnál.

Szombaton a Gólyában lesz a Független Kiadók Vására (ILF, azaz Independent Label Fair), ahol az undeground zenekultúra utóvédharcosai mutatják be kínálatukat a koronasújtotta extrapocsék helyzetben. A Trottel Records az új Bobát is viszi, mint ahogy a Trottel első, eredetileg 1989-ben, Franciaországban megjelent, és most újra kiadott, Borderline Syndrome című albumát és Sánthy István „Szibériai sámán hangképek” című gyűjtését az Altáj és a Bajkál környékéről.

Múlt hétvégi ébresztőmixünk már az ILF-en megjelenő kiadók lemezeiből nyújtott ízelítőt.