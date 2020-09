Hogy, hogy nem, az Állami Számvevőszék is pont most állt neki keményen kritizálni az SZFE-t

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Hosszú és dörgedelmes közleményt adott ki kedden az Állami Számvevőszék, amelyben egyrészt kijelenti, hogy Színház- és Filmművészeti Egyetem „gazdálkodását mintegy 10 éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik”, másrészt pedig elég nyíltan kampányol a modellváltás mellett: „mivel az Egyetem gazdálkodása évek óta nem felel meg a törvényi előírásoknak, ezért a közpénzek szabályszerű felhasználása és a közvagyon védelme érdekében indokolt lehet megfontolni az SZFE közfeladatainak más szervezeti keretek között történő ellátását.”

A megszólalásnak nem volt valós apropója, a közlemény végén hivatkoznak arra, hogy Novák Eszter rektorhelyettesnek volt egy félmondata az ATV-ben az átadás-átvételről, de az egyetem múlt héten lemondott vezetői szerint ezek a kormányzati össztűz alá vont Színház- és Filmművészeti Egyetem „ellen folyó kampány keretében megismételt csúsztatások és sejtetések”, amelyekből nem derül ki, hogy „az ÁSZ vizsgálatai során egyetlen tényszerű megállapítást nem közölt az egyetemmel, amely akár egy szabálysértési eljárást megalapozott volna, hanem szinte kizárólag olyan életidegen szabályzatokat, dokumentációkat és folyamatleírásokat hiányolt, amelyek csak az állami intézmények esetén készítendők el kötelezően.” Közleményükben hozzáteszik, hogy „a magánegyetemmé válás pont ezek alól ad felmentést (és ha van előnye a magánegyetemmé válásnak, ez biztosan az)”.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere beszél a Szarvasi Vízi Színház évadnyitó előadása előtt 2019. június 14-én. Mellette Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár (j), Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke (b2) és Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Az ÁSZ gyorsan válaszolt az SZFE vezetőinek válaszára is, amelyben érthetetlennek nevezi azok „felelősséghárítását és magyarázkodását”, és belinkeli az elmúlt évek három ellenőrzésének dokumentációját (2015; 2018; 2019). Ha azonban kicsit alaposabban összevetjük ezeket a jelentéseket és az ÁSZ mostani közleményének szövegét, jelentős és beszédes eltéréseket találunk.

Az egyetem lemondott vezetőit felszólító közlemény így fogalmaz: „A feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében az ÁSZ 11 – több alpontból álló – javaslatot tett az SZFE rektorának, amelyek alapján az Egyetem vezetése 38 feladatból álló intézkedési tervet állított össze. Ennek végrehajtását az ÁSZ egy 2018 februárjában lezárt utóellenőrzés keretében értékelte, amely során megállapította, hogy az Egyetem vezetése az intézkedési tervében vállalt 38 feladatból mindössze 4-et hajtott végre határidőben. Az SZFE-n kialakított irányítási rendszer továbbra sem támogatta a szabályos, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.”

A 2018-as jelentésben azonban az áll: „A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja az intézkedési tervben meghatározott harmincnyolc feladatból négy feladatot határidőben, kilencet határidőn túl, kilencet részben hajtott végre.” Vagyis nem a közlemény címzettjei, az egyetem által demokratikusan választott vezetők mulasztottak, hanem a kormány által kinevezett kancellár.

Az pedig valahogy kimaradt a közleményből, hogy a kancellár mellett a minisztériumot is elmarasztalta az ÁSZ:

„Az EMMI az intézkedési tervében meghatározott két feladatából egyet határidőben teljesített, egyet pedig nem hajtott végre. Az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztálya nem végezte el az Egyetem gazdálkodásának, működésének törvényességi és hatékonysági ellenőrzését.”

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és korábbi fideszes politikus beszélget, illetve Polt Péter legfőbb ügyész, korábbi fideszes jelenlegi fideszes politikusokkal Fotó: Máthé Zoltán

Erre írják azt a Vidnyánszkyék hatalomátvétele miatt lemondó SZFE-s vezetők, hogy „ha bármi igaz volna abból, amit az ÁSZ sejtetései sugallanak, nem szívesen lennénk az EMMI és az ITM illetékesei (volt fenntartó minisztériumok) helyében. Hiszen jogos a kérdés: hogy hagyhatták ezt az egészet az elmúlt 10 évben ők, akik a törvényes működésért felelnek, ha az ÁSZ már réges-rég rávilágított a súlyos működési hiányosságokra?”

De persze az is lehet, teszik hozzá, hogy „a figyelemfelhívás valódi célja nem más, mint utólag is visszaigazolni a »modellváltás« szükségszerűségét, amelyet ugyan tényszerűen alátámasztani sosem tudtak, de a kormányzati megrendelés teljesítésével ezúton is elszámolnak.”