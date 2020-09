Influencerekkel kampányol az Origo az Instán, de ami kisült belőle, az alapján talán már megbánták

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Az egyik legnehezebb dolog az interneten aktivitásra bírni a felhasználókat. A megújult kinézetét reklámozó Origónak ez a jelek szerint mégis sikerült. A friss reklámkampányuk eredeti hastagjét, az #ujatmutatunk-ot ugyanis ténylegesen elkezdték használni a júzerek, ami a találati oldalon könnyen ellenőrizhető.

Ami a felhasználókat ilyen erőteljes megnyilvánulásokra ragadtatta, az az Origo most futó influenceres reklámkampánya, aminek most az első felvonása zajlik. Ebben különböző megélhetési instagramozók arról posztolnak fotókat, hogy éppen az Origót nézik a telefonjukon, a bejegyzések szövegében pedig megemlítik, hogy nemsokára ők maguk is meg fognak tartalmakkal jelenni a lapban.



A kampány levezénylői elég hamar rájöhettek, hogy már a hashtagválasztás sem volt a legszerencsésebb, és mint fentebb látható, azóta a sima #origo címkével próbálkoznak.

De mi mehetett ennyire félre? És tendenciát jelent-e, hogy a kormányzat rárepült az influencereken keresztül tájékozódó fiatal gamerekre is?

Reklámszakmai forrásaink szerint nem feltétlenül kell tudatos tervet keresni emögött, mivel manapság a nagyobb kampányok esetében annyira alapvetőnek számít, hogy influencerek is szerepeljenek bennük. Influencereken keresztül ugyanis sokkal hatékonyabban, célzottabban és jóval olcsóbban lehet üzeneteket célba juttatni, mint hagyományos reklámcsatornákon. Némelyikük elérése a tévékével vetekszik, és hatékonyan tudják befolyásolni a követőik véleményét.

A dolognak, vagyis egy reklámüzenet influencerekre bízásának, ugyanakkor vannak speciális kockázatai is. A legnagyobb rizikó az, hogy a reklámposztok megjelenésétől kezdve már a követőkön múlik, hogy mi történik az üzenettel. Vagyis hogy mit reagálnak rá, hogyan adják tovább, vagy adott esetben hogyan torzítják el vagy figurázzák ki azt, és hogyan használják a hashtageket. Itt a mi esetünkben például olyan irányba eszkalálódott az Insta-helyzet, amilyenre egészen biztosan nem vágyott a megrendelő.

De maguk a főszereplő influencerek sem, a legtöbbjük követői ugyanis dühös kommentekkel reagáltak a váratlan reklámposztokra.

Egy, a 444-nek név nélkül nyilatkozó reklámszakember szerint itt a megfelelő influencerek kiválasztásával lehetett a fő probléma, a követőbázisuk ugyanis valószínűleg nem volt fogékony az Origó üzenetére, sőt semmilyen politikai-közéleti hírre sem.

"Ha mondjuk egy gamer, aki szinte csak játékokról szokott posztolni, egyszer csak az Origo híreit ajánlja, az nem biztos, hogy jól fogja kivenni magát a követőinél, sőt az is lehet, hogy kifejezetten ellenérzést szül" - élt egy példával egy másik szakmabeli.

Annak, hogy a kormánypropaganda efelé a terület felé fordult, a műfaj általános népszerűségén felül azért konkrét politikai-kommunikációs oka is lehet. A Fidesz ugyanis a korábban biztosan uralt fiatal korosztályban az utóbbi időben érezhetően veszített a népszerűségéből. A 2019-es önkormányzati választások kudarcát a kormánymédia is részben a fiatalok Fidesztől való eltávolodásával magyarázta. A közvéleménykutatási adatok pedig azt mutatják, hogy bár továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb párt a 18-29 évesek körében, az előnye itt sokkal kisebb, mint bármely más korcsoportban, a felsőoktatási hallgatók között pedig már a Momentum a legnépszerűbb párt.

Állítólag emiatt - vagyis a fiatalok visszanyerése miatt - is indítják el a napokban a következő választásig felfuttatandó Pesti Tv-t a Pesti Srácok és Vaszily Miklós koprodukciójában. És ez lehet az oka, hogy az Origo mostani, az új dizájnt hirdető kampányában az influencerek mellett futtatott hagyományos bannerek például ilyenek:

Vannak, akik a Fidesz fiatalokra fókuszálását látják abban is, hogy a kormány milliárdokkal támogatta a V4 Future Sports nevű esport-fesztivált, illetve abban is, hogy a NER a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia sales house-on keresztül az Indexéhez hasonló függő helyzetbe hozta a PC World, a Gamestar és a Computerworld nevű számítógépes/játékos magazinokat.