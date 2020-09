Orbán nem számoltatta el a költségvetési csalással gyanúsított Simonkát

Beszélt Orbánnal a büntetőügyéről, árulta el a Simonka György a Pesti Srácoknak adott hosszú interjújában. A költségvetési csalással gyanúsított Békés megyei országgyűlési képviselő beszámolója szerint februári találkozójuk közben Orbán Viktor "csak annyit kérdezett, hogy hogyan bírom."

„Azt mondtam neki, hogy most már egyre jobban. Sőt, az az igazság, hogy erőt ad az, hogy hosszú évek egyoldalú támadásai után végre lehetőséget kapok arra, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat, és megszólalhatok. Persze most is ügyelnem kell arra, hogy még véletlenül se befolyásoljam az eljárást a szavaimmal,”