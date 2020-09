Csányi Sándor: Lehet, hogy azért vezetik az SZFE-t azok, akik vezetik, mert értenek hozzá

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Csányi Sándor egy Facebook-videóban osztotta meg a gondolatait az Színház- és Filmművészeti Egyetem körül az elmúlt hetekben kialakult botrányról, mégpedig úgy, hogy kiállt az egyetem oktatói és diákjai mellett. Csányi azt mondta, ő nem foglalkozik politikával, nem is ért hozzá, nem is érdekli, de most mégis úgy érezte, meg kell szólalnia az egyetem oktató tanárok és a diákjaik védelmében.

Csányi idézi a két legfontosabb vádat, ami a kormányzati körökben általában elhangzik az SZFE-vel szemben, azaz hogy ideológiai képzés folyik, és hogy egy szűk klikk irányítja. Előbbire azt mondta, ha visszagondol az ott töltött éveire, nem emlékszik semmilyen ideológiai képzésre, még politikáról sem beszéltek soha, azt se tudta, ki van éppen kormányon.

„Az a vád is érte a tanárokat, hogy ezt a főiskolát egy szűk baráti kör vezeti. És ez igaz. Ez így is van évek óta. Zsámbéki, Ascher, Székely, Máté Gábor, ők azok, akik meghatározó elemei a főiskolának. Erre született mindenféle összeesküvés-elmélet, hogy ez miért lehet így, én ezeket nem is tudom megcáfolni, de az összeesküvés-elméletek mellett nekem eszembe jutott egy másik szó is, ez pedig a szakértelem. Lehet, hogy azért vezetik ők a főiskolát, mert értenek, hozzá. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a tanári fizetések nem nőnek az égig, én nem hiszem, hogy ezt azért csinálnák.”

Csányi szerint az SZFE tanárainak munkája olyan nagy mértékű energiabefektetést és elhivatottságot követel meg, ami kevés más szakma tanáraiéhoz hasonlítható. A színész elmesélte egy személyes élményét is, amikor Székely Gábor még éjfél után is lelkesen dolgozott az osztályával egy Csehov-felvonást próbálva.

„Aki őt (Székelyt) irigyli, annak azt kívánom, hogy hajnali fél 3-kor színművészetis fiatalok játsszák el neki a Három nővér harmadik felvonását egymás után kétszer, mert megérdemli.”

A színész azt mondja, az SZFE-s tanári munka sok áldozattal jár, csak hatalmas elhivatottsággal lehet csinálni, és valószínűleg ez az oka annak, hogy a színészek most sorra állnak ki egykori tanáraik mellett.

Csányi emellett a diákokat is méltatta, akik szerinte intelligensen, visszafogottan, elegánsan tiltakoznak, szellemesen válaszolnak a gyűlölködésre, és egészen üdítő ilyesmit látni. A színész szerint egyébként a fennálló konfliktus kompromisszumos megoldása lenne a legjobb, de erre ő is kevés esélyt lát.